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Кабмин выделит полмиллиарда рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов

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#туризм #авиасообщение

Российские власти выделят 500 миллионов рублей в 2023 и 2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам.

В 2023–2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

В частности, речь идёт о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.

Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Уточняется, что в прошлом году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно.
53
#туризм #авиасообщение

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