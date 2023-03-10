сегодня, 13:25
Кабмин выделит полмиллиарда рублей на снижение стоимости внутренних турпродуктов
Российские власти выделят 500 миллионов рублей в 2023 и 2024 годах на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам.
В частности, речь идёт о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.
Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Уточняется, что в прошлом году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно.