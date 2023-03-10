Сметал с татами соперников: липецкий дзюдоист одерживал победы иногда быстрее, чем за минуту

На старте динамовской лиги двое наших борцов взяли «золото» и подтвердили звания КМС.

Шесть медалей, в том числе две «золотые» завоевали дзюдоисты липецкой области в соревнованиях «Весенние надежды» среди юношей и девушек до 18 лет в Нововоронеже, являвшихся первым этапом знаменитой «Динамовской лиги».

Сами соревнования, вобравшие более 200 участников из 19 регионов страны, были посвящены 100-летию ВФСО «Динамо».

Высокая конкуренция не смутила Кирилла Зубкова из липецкой спортивной школы №6. Три поединка в своей подгруппе он выиграл досрочно, а затем в полуфинале отправил своего соперника Даниила Чалышева из Рязани на иппон спустя всего 23 секунды (!) после начала схватки. В финале ученик Игоря Белякина разобрался с волгоградцем Романом Смирновым и по праву завоевал «золотую» медаль.

Ещё одно «золото» принёс нашей команде в категории до 81 кг Никита Неделин из елецкого «Спартака», ему для этого пришлось выиграть три схватки.







Смирнов и Неделин подтвердили звания кандидатов в мастера спорта, завоеванные ими на прошлых соревнованиях.

Третьи места заняли наши Кира Бизина (57 кг), Егор Таньшин (50 кг, СШ №8 «Юность» Липецк), Степан Пронин (60 кг, СШ №6 Липецк), Иван Леонов (81 кг).

Хочется отметить Таньшина, который одержал 3 победы и потерпел единственное поражение. Его первая схватка с дагестанцем Махачем Тагаевым длилась дольше 8 минут. Лишь ближе к девяток Егор сумел провести победный приём, который судьи оценили в «ваза-ари».

«Динамовская лига» состоит из серии турниров, а прошлом году их было четыре. На каждом семеро лучших дзюдоистов в своих весовых категориях зарабатывают очки в общий рейтинг. Лучший по очкам затем становится победителем Лиги и получил награду в сентябре в Волгограде.



Фото из архива спортсменов

