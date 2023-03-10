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Парламент Грузии проголосовал против вызвавшего массовые протесты закона об иноагентах
Волна общественного возмущения поднялась 7 марта, когда парламент Грузии принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах.
"Тридцать пять депутатов против, один — за. Заседание закрыто", — объявил спикер Шалва Папуашвили на заседании.
По регламенту, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении законопроект, его необходимо "провалить" большинством голосов во втором чтении.
7 марта у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, всего полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили. Пострадали более десяти силовиков.
Накануне утром власти объявили, что отзовут документ, но представители оппозиции предупредили о продолжении акций протеста.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант закона 1938 года, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.