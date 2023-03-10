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Бесперебойное обеспечение водой Сырского Рудника обойдется бюджету Липецка в 255 миллионов рублей

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#ЖКХ
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Бесперебойное обеспечение водой Сырского Рудника обойдется бюджету Липецка в 255 миллионов рублей

Три существующих в районе поселка водозабора должны закольцевать весной следующего года.

МКУ «Управление строительства Липецка» определилось с победителем торгов на модернизацию системы водоснабжения поселка Сырский Рудник. Подрядчиком выбрано липецкое ООО «Экотерм». Его предложение — 255 млн рублей при стартовой цене контракта в 284,7 миллиона.

Цель внушительных строительно-монтажных и пусконаладочных работ — закольцевать три существующих в районе Сырского Рудника водозабора для повышения надежности водоснабжения района. Заказ разбит на три этапа. Первый их них предполагает строительство водопровода от водозабора «Центролит» до площадки насосной станции второго подъема «Центролит». Второй — соединение его новой ниткой с существующим магистральным водоводом диаметром 450 мм в районе улицы Исполкомовской. Третий — соединение 450-миллиметрового водопровода новым трубопроводом в районе улицы Минской с существующими сетями на улицах Городовикова и Рябиновой.

Все затраты на эти работы заказчик определил в 219,2 млн рублей. Однако из-за того, что прокладка новых трубопроводов займет 15 месяцев, зимнего роста цен и , дополнительных непредвиденных затрат начальная цена проекта значительно выросла.

Согласно контракту, подрядчик должен был начать работы в феврале, а закончить – в апреле 2024 года (определение победителя затянулось из-за жалобы в УФАС одного из участников торгов). После этого новые сети будут сданы мэрией в эксплуатацию гарантирующего поставщика, ООО «РВК-Липецк».
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#ЖКХ
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Комментарии (2)

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Дальнобойщики.

11 минут назад
Липчанин, Ехал на недели в Воронеж и видел машины дольномеры с московскими номерами везли трубы б/у в нашу сторону. Сейчас загонять на какую не будь территорию под шаманят и будут новые. А диаметр 700-800-900.
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Липчанин

43 минуты назад
Читаешь эти торги по тендарам и просто в шоке. То есть специалисты посчитали, что сумма более 284 миллионов, потом радость сэкономили более 30 миллионов. Только обьясните экономия за счёт чего, за счёт не качественного материала или за счет экономии на зарплате работников. Если нет то от куда такая экономия, то тогда спросить с тех кто озвучил начальную цифру,от куда они это взяли
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