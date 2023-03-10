Коронавирус

15 минут назад

Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер, 16 человек госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер, 16 человек госпитализировали

С начала эпидемии COVID-19 в Липецкой области умерли 3 959 человек.

За последние сутки в Липецкой области выявили 61 новый случай COVID-19, никто не умер, 16 человек госпитализировали, выздоровели 95 человек. Для сравнения: 10 марта 2022 года были выявлены 608 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 160 случаев COVID-19, выздоровели 175 080 человек, умерли 3 959 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 454 случая, в Рязанской области — 93, в Курской области — 87, в Орловской области — 80, в Тульской области — 55, в Тамбовской области — 30. За последние сутки в Рязанской области от вируса умер один человек.

В России за сутки выявили 10 311 случаев COVID-19, госпитализировали 1 643 человека, выздоровели 14 663 человека, умерли 44 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 398 867 случаев COVID-19, выздоровел 21 744 431 человек, умерли 396 507 человек.
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#коронавирус

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