Елецкая мэрия выплатит 40 000 рублей за упавшие на «Мазду-3» ветки деревьев

21 августа прошлого года на припаркованный возле дома на улице Вермишева Ельца автомобиль «Мазда-3» упали ветви деревьев, повредив лобовое стекло и капот.

Мировой судья судебного участка №3 Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области рассмотрела гражданское дело о взыскании материального ущерба с Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца за упавшие на автомобиль ветви деревьев.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 21 августа прошлого года на припаркованный возле дома на улице Вермишева Ельца автомобиль «Мазда-3» упали ветви деревьев, повредив лобовое стекло и капот. Согласно экспертному заключению, ущерб составил 40 тысяч рублей.



Вообще, иск также был подан к ТСЖ «Энергия-6», но к требованиях к ней было отказано, поскольку дерево росло на земельном участке, который относится к ведению Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца, именно оно осуществляет там мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, организует озеленение города, осуществляет контроль за объемами и качеством выполняемых работ по благоустройству и озеленению территории. Именно этому управлению придётся выплатить владельцу машины 40 000 рублей.