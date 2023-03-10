Руководителей строительной фирмы обвиняют в неуплате 70 миллионов рублей налогов

Правобережным межрайонным следственным отделом г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством коммерческой организации (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).



По данным следствия, руководство строительной фирмы внесло заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2017 – 2019 годы, необоснованно завысив расходы, и не доплатило в бюджет более 70 млн рублей.



Преступление было выявлено во взаимодействии сотрудников следственного комитета, управления федеральной налоговой службы и полиции.



«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. С целью обеспечения фактического возмещения в полном объёме причинённого налоговым преступлением имущественного ущерба, в виде возвращения денежных средств, подлежащих перечислению в казну, устанавливается имущество гендиректора и его фирмы для последующего ареста. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает вплоть до шести лет лишения свободы.

