Происшествия

37 минут назад

Предполагаемые воры вывозили похищенное на санках

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#кража
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Предполагаемые воры вывозили похищенное на санках

Ущерб потерпевшая оценила в 50 000 рублей.

9 марта в Добринском районе в полицию обратилась 52-летняя липчанка с заявлением о краже имущества из её дачного дома в селе Нижняя Матренка Добринского района.

Как сообщает районная газета « Добринские вести», женщина в течение двух месяцев не была в своем доме. Приехав 9 марта, она обнаружила входную дверь снятой с петель и лежащей на земле, а из дома и территории пропали шкаф, тумбочк и металлические трубы системы отопления. Ущерб потерпевшая оценила в 50 000 рублей.

В краже подозревают неработающих 26-летнего и 37-летнего местных жителей. По верссии следствия, они отжали оконное стекло, проникли в дом, сняли с петель входную дверь, после чего похитили мебель и металлические трубы. Чужое имущество они на санках перевезли к себе домой: мебель поделили, а трубы сложили у дома одного из подозреваемых.

Похищенное изъято и будет возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
1 395
#кража
1

Комментарии (1)

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СНТ ,,СОКОЛ-4"

28 минут назад
Вывозят мусор Камазами и др.техникой.Высыпают на участки и дороги.Просьба власти принят меры.А то самосуд наказуем.
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