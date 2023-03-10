Происшествия
37 минут назад
Предполагаемые воры вывозили похищенное на санках
Ущерб потерпевшая оценила в 50 000 рублей.
9 марта в Добринском районе в полицию обратилась 52-летняя липчанка с заявлением о краже имущества из её дачного дома в селе Нижняя Матренка Добринского района.
Как сообщает районная газета « Добринские вести», женщина в течение двух месяцев не была в своем доме. Приехав 9 марта, она обнаружила входную дверь снятой с петель и лежащей на земле, а из дома и территории пропали шкаф, тумбочк и металлические трубы системы отопления. Ущерб потерпевшая оценила в 50 000 рублей.
В краже подозревают неработающих 26-летнего и 37-летнего местных жителей. По верссии следствия, они отжали оконное стекло, проникли в дом, сняли с петель входную дверь, после чего похитили мебель и металлические трубы. Чужое имущество они на санках перевезли к себе домой: мебель поделили, а трубы сложили у дома одного из подозреваемых.
Похищенное изъято и будет возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщает районная газета « Добринские вести», женщина в течение двух месяцев не была в своем доме. Приехав 9 марта, она обнаружила входную дверь снятой с петель и лежащей на земле, а из дома и территории пропали шкаф, тумбочк и металлические трубы системы отопления. Ущерб потерпевшая оценила в 50 000 рублей.
В краже подозревают неработающих 26-летнего и 37-летнего местных жителей. По верссии следствия, они отжали оконное стекло, проникли в дом, сняли с петель входную дверь, после чего похитили мебель и металлические трубы. Чужое имущество они на санках перевезли к себе домой: мебель поделили, а трубы сложили у дома одного из подозреваемых.
Похищенное изъято и будет возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
СНТ ,,СОКОЛ-4"