Общество

сегодня, 10:02

Прокуратура проверит «РВК-Липецк» из-за вчерашней аварии

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#ЖКХ #вода
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Прокуратура проверит «РВК-Липецк» из-за вчерашней аварии

Воду дали только ночью.

Прокуратура области организовала проверку по факту аварийной ситуации на водопроводе, в результате которой накануне жители 16 улиц Липецка остались без холодного водоснабжения.

Проведение проверки поручено прокуратуре Октябрьского округа Липецка.

«В ходе проверки будет дана оценка законности в действиях ресурсоснабжающей организации по установлению последствий аварийной ситуации, был ли своевременно организованы подвоз воды и соблюдено ли максимальное возможное время устранения аварии», - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, накануне центр Липецка на несколько часов остался без воды из-за ремонтных работ на трубопроводе на улице Папина. О повреждении магистрального водовода диаметром 500 миллиметров стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. А вообще порыв произошёл сразу в двух местах. 

Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте Победы. 

По данным пресс-службы «РВК-Липецк», ремонт был завершён ночью 10 марта. На месте работали две бригады «РВК-Липецк» и шесть единиц спецтехники.

«Проведение работ осложняли толстый слой уложенного асфальта, место пролегания поврежденного участка под проезжей частью, а также большой диаметр трубы», - добавляют в компании.
17 1238
#ЖКХ #вода
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Комментарии (17)

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Мудрый

15 минут назад
За всё: горячую, холодную воду, водоотведение,отопление липчане платят большие деньги.Почему же каждый день рвутся трубы? Когда будут на эти деньги менять трубы,а не латать?Чем занимается власть в городе,кто должен наводить порядок?Это чья работа?Где проверяющие органы?
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Генерал Талалаев

20 минут назад
Как бы товарисчи из Маасквы по жалобе РВК саму прокуратуру не проверили
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Вот что надо проверить .

29 минут назад
Провертт их на то что им передали по электронной почте жители. Они досих пор не внесли не каких показаний и нет так же изменений в компьютере. Мало тог этих изменений нет так же в личном кабинете досих пор, у них даже нет предыдущих показаний с Квадра, хотя нас заявляли что предыдущим показания есть. Сегодня посетил данное заведение под нозванием РОСВОДОКОНАЛ. И всё перечисленное выше у них нет не чего в компьютерах. А это следующим платежи будут выставлены на обум.
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Интересно

38 минут назад
кто в свое время додумался трубу под дорогой проложить
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с доватора

43 минуты назад
горячей тоже не было, не велика радость толчки из пятишек смывать
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Профи

44 минуты назад
Мужик с Липецка, у них консистенция на 49 лет
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А воз и ныне там

45 минут назад
Прокуратура обещала проверить организацию работы РВК по передаче показаний счетчиков горячей воды! Какой ажиотаж создали! жители отпрашивались с работы, занимались передачей показаний и копий паспортов! Пытались отправить по эл. почте, другими способами. Письма не принимались в связи с загруженностью! Кошмар. И что? И все ! Тишина!
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Блондинка

сегодня, 10:38
Ремонтировать некому,все ушли копировать паспорта счетчиков!
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Мужик с ЛТЗ

сегодня, 10:37
ЮВП, Вообще-то, центр Липецка - улица Ибаррури
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Мужик с Липецка

сегодня, 10:34
Что-то у этого РВК одни косяки в последнее время. Надо срочно распустить эту горе-компанию...
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