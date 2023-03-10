Общество
сегодня, 10:02
Прокуратура проверит «РВК-Липецк» из-за вчерашней аварии
Воду дали только ночью.
Прокуратура области организовала проверку по факту аварийной ситуации на водопроводе, в результате которой накануне жители 16 улиц Липецка остались без холодного водоснабжения.
Проведение проверки поручено прокуратуре Октябрьского округа Липецка.
«В ходе проверки будет дана оценка законности в действиях ресурсоснабжающей организации по установлению последствий аварийной ситуации, был ли своевременно организованы подвоз воды и соблюдено ли максимальное возможное время устранения аварии», - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, накануне центр Липецка на несколько часов остался без воды из-за ремонтных работ на трубопроводе на улице Папина. О повреждении магистрального водовода диаметром 500 миллиметров стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. А вообще порыв произошёл сразу в двух местах.
Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте Победы.
По данным пресс-службы «РВК-Липецк», ремонт был завершён ночью 10 марта. На месте работали две бригады «РВК-Липецк» и шесть единиц спецтехники.
«Проведение работ осложняли толстый слой уложенного асфальта, место пролегания поврежденного участка под проезжей частью, а также большой диаметр трубы», - добавляют в компании.
Проведение проверки поручено прокуратуре Октябрьского округа Липецка.
«В ходе проверки будет дана оценка законности в действиях ресурсоснабжающей организации по установлению последствий аварийной ситуации, был ли своевременно организованы подвоз воды и соблюдено ли максимальное возможное время устранения аварии», - рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, накануне центр Липецка на несколько часов остался без воды из-за ремонтных работ на трубопроводе на улице Папина. О повреждении магистрального водовода диаметром 500 миллиметров стало известно утром 9 марта: вода вышла на поверхность у дома №17 по улице Папина. А вообще порыв произошёл сразу в двух местах.
Без водоснабжения остались дома по улицам Ульяны Громовой, Доватора, Студенческий городок, Юных Натуралистов, Крылова, Папина, Айвазовского, Неделина, Мичурина, Богдана Хмельницкого, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной и Союзной, на проспекте Победы.
По данным пресс-службы «РВК-Липецк», ремонт был завершён ночью 10 марта. На месте работали две бригады «РВК-Липецк» и шесть единиц спецтехники.
«Проведение работ осложняли толстый слой уложенного асфальта, место пролегания поврежденного участка под проезжей частью, а также большой диаметр трубы», - добавляют в компании.
Комментарии (17)
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Мудрый
Генерал Талалаев
Вот что надо проверить .
Интересно
с доватора
Профи
А воз и ныне там
Блондинка
Мужик с ЛТЗ
Мужик с Липецка