10.03.2023 11:50
В Тюмени освобожден взятый в заложники посетитель магазина
После сообщения о заложнике территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого.
Как сообщили в ведомстве, около 2:00 по местному времени (00:00 мск) в правоохранительные ведомства поступило сообщение, что неизвестный под угрозой применения ножа удерживает мужчину в магазине на улице Александра Протозанова.
Пострадавший не получил ранений, добавили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.