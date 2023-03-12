В России

10.03.2023 11:50

В Тюмени освобожден взятый в заложники посетитель магазина

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#заложник

После сообщения о заложнике территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции, прибыло руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб. В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования задержали мужчину, подозреваемого в захвате заложника в одном из круглосуточных магазинов в Тюмени, - пишет "Ъ" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как сообщили в ведомстве, около 2:00 по местному времени (00:00 мск) в правоохранительные ведомства поступило сообщение, что неизвестный под угрозой применения ножа удерживает мужчину в магазине на улице Александра Протозанова.

Пострадавший не получил ранений, добавили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.
390
#заложник

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