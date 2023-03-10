В мире
29 минут назад
В результате стрельбы в Германии погибли 7 человек
В Гамбурге произошла стрельба, шесть человек погибли, десятки получили ранения.
Стало известно о семи погибших человек вследствие стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в России), - пишут местные СМИ. Ранее сообщалось о 6 погибших.
Также сообщается, что не менее 24 человек получили ранения.
Огонь был открыт в городском районе Альстердорф около 21:00 [23:00 мск].
В заявлении полиции говорится, что стрелков было один или несколько.
Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах.
Спасатели выносят пострадавших из здания, - пишет "Газета.ru".
Также сообщается, что не менее 24 человек получили ранения.
Огонь был открыт в городском районе Альстердорф около 21:00 [23:00 мск].
В заявлении полиции говорится, что стрелков было один или несколько.
Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах.
Спасатели выносят пострадавших из здания, - пишет "Газета.ru".
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06.03.2023 16:23В мире