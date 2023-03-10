В мире

29 минут назад

В результате стрельбы в Германии погибли 7 человек

63
#стрельба #Германия

В Гамбурге произошла стрельба, шесть человек погибли, десятки получили ранения.

Стало известно о семи погибших человек вследствие стрельбы в Гамбурге в местном центре религиозной организации "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в России), - пишут местные СМИ. Ранее сообщалось о 6 погибших.

Также сообщается, что не менее 24 человек получили ранения.

Огонь был открыт в городском районе Альстердорф около 21:00 [23:00 мск].

В заявлении полиции говорится, что стрелков было один или несколько.

Жителей города призвали избегать места инцидента и не покидать дома на близлежащих улицах.

Спасатели выносят пострадавших из здания, - пишет "Газета.ru".
63
#стрельба #Германия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Экспорт шоколада и конфет из ЕС в РФ достиг исторического максимума
#экспорт шоколада #экономика
Экспорт шоколада и конфет из ЕС в РФ достиг исторического максимума

сегодня, 09:51

В мире
Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в РФ
#санкции #Турция
Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в РФ

вчера, 16:13

В мире
На КПП Верхний Ларс на границе Грузии образовалась автомобильная пробка в сторону РФ
#Грузия #граница #КПП
На КПП Верхний Ларс на границе Грузии образовалась автомобильная пробка в сторону РФ

вчера, 11:04

В мире
В Грузии отозван из парламента вызвавший крупные протесты закон об иноагентах
#закон об иноагентах #Грузия #протесты
В Грузии отозван из парламента вызвавший крупные протесты закон об иноагентах

вчера, 10:00

В мире
ЕС сформирует картель для закупок газа
#газ #ЕС
ЕС сформирует картель для закупок газа

07.03.2023 12:45

В мире
«Известия» сообщают о рекордном росте цен на овощи в мире
#овощи #цены #экономика
«Известия» сообщают о рекордном росте цен на овощи в мире

06.03.2023 16:23

В мире