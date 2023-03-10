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сегодня, 10:27

Мужчина столкнул под поезд подростка в столичном метро

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#покушение на убийство

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сообщается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Москве на станции метро "Киевская" 61-летний мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, - сообщает СК РФ по региону.

По данным следствия пожилой мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Уточняется, что юноша чудом не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.

Прокуратура московского метрополитена устанавливает обстоятельства случившегося.
283
#покушение на убийство

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