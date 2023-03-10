сегодня, 10:27
Мужчина столкнул под поезд подростка в столичном метро
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сообщается, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ, - сообщает СК РФ по региону.
По данным следствия пожилой мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.
Уточняется, что юноша чудом не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью.
Прокуратура московского метрополитена устанавливает обстоятельства случившегося.