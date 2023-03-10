Экспорт шоколада и конфет из ЕС в РФ достиг исторического максимума

Экспорт шоколада и конфет из Евросоюза в Россию по итогам 2022 года вырос до исторического максимума в 617 миллионов евро.





Всего в Россию было ввезено почти 87 тысяч тонн шоколадной продукции на рекордные 514,8 миллиона евро (плюс 17,6% год к году) и 59 тысяч тонн какао-сырья, в том числе бобов, порошка и масла на 180,1 миллиона евро (12,5 процента). Максимума также достиг экспорт белого шоколада: за год РФ закупила в Европе 4 тысячи тонн белого шоколада на 20,5 миллиона евро. Поставки выросли как в денежном, так и в натуральном выражении, - передает



ЕС также увеличил экспорт сладостей без содержания какао — сумма ввезенного сладкого достигла 102,3 миллиона евро, что на 5,6 процента больше, чем в прошлом году. Сильнее всего в этой категории выросли поставки жевательных и желейных конфет.



Общий экспорт товаров из ЕС в Россию в 2022 году упал на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Эксперты считают, что тенденция, скорее всего, продолжится в текущем году. По итогам 2022 года Евросоюз поставил в Россию шоколад и конфеты на 617 миллионов евро (654 миллиона долларов) — в денежном выражении экспорт достиг исторического максимума, - говорится в данных Евростата.Всего в Россию было ввезено почти 87 тысяч тонн шоколадной продукции на рекордные 514,8 миллиона евро (плюс 17,6% год к году) и 59 тысяч тонн какао-сырья, в том числе бобов, порошка и масла на 180,1 миллиона евро (12,5 процента). Максимума также достиг экспорт белого шоколада: за год РФ закупила в Европе 4 тысячи тонн белого шоколада на 20,5 миллиона евро. Поставки выросли как в денежном, так и в натуральном выражении, - передает Lenta.ru ЕС также увеличил экспорт сладостей без содержания какао — сумма ввезенного сладкого достигла 102,3 миллиона евро, что на 5,6 процента больше, чем в прошлом году. Сильнее всего в этой категории выросли поставки жевательных и желейных конфет.Общий экспорт товаров из ЕС в Россию в 2022 году упал на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Эксперты считают, что тенденция, скорее всего, продолжится в текущем году.