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16 минут назад

Экспорт шоколада и конфет из ЕС в РФ достиг исторического максимума

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#экспорт шоколада #экономика

Экспорт шоколада и конфет из Евросоюза в Россию по итогам 2022 года вырос до исторического максимума в 617 миллионов евро.

По итогам 2022 года Евросоюз поставил в Россию шоколад и конфеты на 617 миллионов евро (654 миллиона долларов) — в денежном выражении экспорт достиг исторического максимума, - говорится в данных Евростата.

Всего в Россию было ввезено почти 87 тысяч тонн шоколадной продукции на рекордные 514,8 миллиона евро (плюс 17,6% год к году) и 59 тысяч тонн какао-сырья, в том числе бобов, порошка и масла на 180,1 миллиона евро (12,5 процента). Максимума также достиг экспорт белого шоколада: за год РФ закупила в Европе 4 тысячи тонн белого шоколада на 20,5 миллиона евро. Поставки выросли как в денежном, так и в натуральном выражении, - передает Lenta.ru.

ЕС также увеличил экспорт сладостей без содержания какао — сумма ввезенного сладкого достигла 102,3 миллиона евро, что на 5,6 процента больше, чем в прошлом году. Сильнее всего в этой категории выросли поставки жевательных и желейных конфет.

Общий экспорт товаров из ЕС в Россию в 2022 году упал на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро. Эксперты считают, что тенденция, скорее всего, продолжится в текущем году.
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#экспорт шоколада #экономика

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