сегодня, 17:27
В Красноярске из-за падения вентиляционной шахты обрушился потолок в квартире
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска.
Ведомство проводит проверку. При помощи Стройнадзора будет проведено обследование технического состояния дома.
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Предварительно было установлено, что накануне вечером произошло обрушение потолка в одной из квартир жилого дома по проспекту Красноярский рабочий д.55а. По предварительным данным, причиной случившегося стало падение вентиляционной шахты. Уточняется, что в результате оперативных мер обеспечено восстановление потолка.
В рамках проверки будут установлены точные причины и условия произошедшего, проведено обследование квартиры, в которой произошло обрушение, с целью установления возможности дальнейшего безопасного проживания в ней, а также с привлечением специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края будет проведено обследование технического состояния дома, - сообщает прокуратура региона.
О пострадавших не сообщается.