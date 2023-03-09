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В Красноярске из-за падения вентиляционной шахты обрушился потолок в квартире

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#обрушение #падение

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска.

В Красноярске из-за падения вентиляционной шахты обрушился потолок в квартире, - сообщают в региональной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку. При помощи Стройнадзора будет проведено обследование технического состояния дома.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Предварительно было установлено, что накануне вечером произошло обрушение потолка в одной из квартир жилого дома по проспекту Красноярский рабочий д.55а. По предварительным данным, причиной случившегося стало падение вентиляционной шахты. Уточняется, что в результате оперативных мер обеспечено восстановление потолка.

В рамках проверки будут установлены точные причины и условия произошедшего, проведено обследование квартиры, в которой произошло обрушение, с целью установления возможности дальнейшего безопасного проживания в ней, а также с привлечением специалистов службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края будет проведено обследование технического состояния дома, - сообщает прокуратура региона.

О пострадавших не сообщается.
135
#обрушение #падение

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