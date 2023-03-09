В России

27 минут назад

В Москве и на Урале из-за хакерской атаки прозвучала ложная информация о воздушной тревоге

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#хакерская атака #воздушная тревога

Были взломаны сервера радиостанций и телеканалов.

В Москве прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги, - передает ТАСС.

Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала 9 марта в столице в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов, - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.

Ложная тревога прозвучала ранее 9 марта и на Урале. С разъяснением там выступило УМЧС Свердловской области, также сообщалось о взломе серверов радиостанций и телеканалов. Сообщение было передано в теле- и радиоэфире.

Это следствие взлома хакерами серверов радиостанций и телеканалов, - сообщили в МЧС.

Подобное уже было на Урале 22 и 28 февраля, МЧС тогда также заявляло, что это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

28 февраля ложная информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России.
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#хакерская атака #воздушная тревога

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