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27 минут назад
В Москве и на Урале из-за хакерской атаки прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
Были взломаны сервера радиостанций и телеканалов.
В Москве прозвучала ложная информация об объявлении воздушной тревоги, - передает ТАСС.
Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала 9 марта в столице в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов, - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.
Ложная тревога прозвучала ранее 9 марта и на Урале. С разъяснением там выступило УМЧС Свердловской области, также сообщалось о взломе серверов радиостанций и телеканалов. Сообщение было передано в теле- и радиоэфире.
Это следствие взлома хакерами серверов радиостанций и телеканалов, - сообщили в МЧС.
Подобное уже было на Урале 22 и 28 февраля, МЧС тогда также заявляло, что это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.
28 февраля ложная информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России.
Ложная информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала 9 марта в столице в эфире радиостанций и телеканалов в результате взлома серверов, - рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
"На территории города Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по городу Москве сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе.
Ложная тревога прозвучала ранее 9 марта и на Урале. С разъяснением там выступило УМЧС Свердловской области, также сообщалось о взломе серверов радиостанций и телеканалов. Сообщение было передано в теле- и радиоэфире.
Это следствие взлома хакерами серверов радиостанций и телеканалов, - сообщили в МЧС.
Подобное уже было на Урале 22 и 28 февраля, МЧС тогда также заявляло, что это произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.
28 февраля ложная информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России.