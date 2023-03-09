Ельчанин требовал со стоматологии 5 миллионов рублей — ему присудили 70 тысяч

Пациент настаивал, что не было необходимости удаления зубов.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда за некачественную стоматологическую услугу.



«Истец сообщил, что в 2017 году проходил зубопротезирование и удаление зубов в Елецкой стоматологической поликлинике. Поскольку была некачественно оказана медицинская помощь по зубопротезированию, и не было необходимости удаления зубов, был причинен вред здоровью, в связи с чем он обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Для проверки доводов о некачественном оказании услуги по делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что на этапе ортопедического лечения был выявлен дефект при оказании медицинской помощи, а также дефект ведения медицинской документации.



В результате пациенту присудили компенсацию в размере 70 тысяч рублей.





