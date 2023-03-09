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сегодня, 15:47

Ельчанин требовал со стоматологии 5 миллионов рублей — ему присудили 70 тысяч

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#медицина
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Ельчанин требовал со стоматологии 5 миллионов рублей — ему присудили 70 тысяч

Пациент настаивал, что не было необходимости удаления зубов.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда за некачественную стоматологическую услугу.

«Истец сообщил, что в 2017 году проходил зубопротезирование и удаление зубов в Елецкой стоматологической поликлинике. Поскольку была некачественно оказана медицинская помощь по зубопротезированию, и не было необходимости удаления зубов, был причинен вред здоровью, в связи с чем он обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Для проверки доводов о некачественном оказании услуги по делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что на этапе ортопедического лечения был выявлен дефект при оказании медицинской помощи, а также дефект ведения медицинской документации.

В результате пациенту присудили компенсацию в размере 70 тысяч рублей.


4 925
#медицина
2

Комментарии (4)

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Аллигатор

3 минуты назад
Я думал, только у меня зубов на 5 миллионов...
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Неравнодушый

33 минуты назад
Подтверждено выражение:Зубы на полку.
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Вопрос

сегодня, 16:15
После того, как пациенту удалили зубы, он стал настаивать на том, что необходимости в их удалении не было. Как он об этом догадался (что зубы здоровые) и тогда почему позволил их удалить?
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гражданин

сегодня, 16:06
на один зуб хватит)))
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