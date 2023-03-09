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Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в РФ
Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию.
Турция начала отклонять декларации на оформление транзитных грузов, которые идут из Евросоюза в Россию, - рассказал BFM генеральный директор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло.
По его словам, 8 марта авиакомпании начали отменять ранее подтвержденные букинги на все грузы, которые идут в Россию через территорию Турции. А вслед за этим пришло сообщение от коллег с турецких таможенных постов о том, что на некоторых терминалах турецкая таможенная система начала отклонять оформление транзитных деклараций на грузы, которые не произведены в Турции и поступили из ЕС либо из США, Канады и других стран, которые ввели санкции в отношении России.
В частности, речь идет именно о попавших под ограничительные меры товарах, которые поставляются через параллельный импорт. Руководители компаний в срочном порядке занимаются поиском альтернативных маршрутов, - пишет Lenta.ru.
Турция сейчас фактически заняла место транзитного хаба для российских импортеров. Контейнерные терминалы Стамбула могут обрабатывать свыше 1200 судов в год. Есть возможность проводить банковские взаиморасчеты с контрагентами и широкая вариативность маршрутов доставки на плече "Турция — Россия". Перевозки можно осуществлять морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также используя мультимодальные схемы.
Участники рынка связывают остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, 8 марта авиакомпании начали отменять ранее подтвержденные букинги на все грузы, которые идут в Россию через территорию Турции. А вслед за этим пришло сообщение от коллег с турецких таможенных постов о том, что на некоторых терминалах турецкая таможенная система начала отклонять оформление транзитных деклараций на грузы, которые не произведены в Турции и поступили из ЕС либо из США, Канады и других стран, которые ввели санкции в отношении России.
В частности, речь идет именно о попавших под ограничительные меры товарах, которые поставляются через параллельный импорт. Руководители компаний в срочном порядке занимаются поиском альтернативных маршрутов, - пишет Lenta.ru.
Турция сейчас фактически заняла место транзитного хаба для российских импортеров. Контейнерные терминалы Стамбула могут обрабатывать свыше 1200 судов в год. Есть возможность проводить банковские взаиморасчеты с контрагентами и широкая вариативность маршрутов доставки на плече "Турция — Россия". Перевозки можно осуществлять морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также используя мультимодальные схемы.
Участники рынка связывают остановку транзита с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.
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06.03.2023 16:23В мире