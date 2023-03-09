На территорию липецкой колонии пытались забросить телефоны с помощью квадрокоптера

Это уже четвертый случай использования дронов для доставки осуждённым запрещенных предметов.

На территори и исправительной колонии №6, которая находится в районе липецкого цемзавода, найден квадрокоптер с прикрепленным к нему свертком. Как сообщает пресс-служба областного управления ФСИН, с помощью дрона осуждённым пытались доставить запрещённые предметы: два сотовых телефона.



«На участке внутренней запретной зоны обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему свертком. В ходе осмотра квадрокоптера было обнаружено и изъято два мобильных телефона», - говорится в сообщении УФСИН.



По данным управления, попытки доставить в эту колонию запрещённые предметы с применением технических средств предпринимались в 2018, 2019 и 2020 годах.

