Общество

28 минут назад

На территорию липецкой колонии пытались забросить телефоны с помощью квадрокоптера

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#УФСИН
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На территорию липецкой колонии пытались забросить телефоны с помощью квадрокоптера

Это уже четвертый случай использования дронов для доставки осуждённым запрещенных предметов.

На территори и исправительной колонии №6, которая находится в районе липецкого цемзавода, найден квадрокоптер с прикрепленным к нему свертком. Как сообщает пресс-служба областного управления ФСИН, с помощью дрона осуждённым пытались доставить запрещённые предметы: два сотовых телефона. 

«На участке внутренней запретной зоны обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему свертком. В ходе осмотра квадрокоптера было обнаружено и изъято два мобильных телефона», - говорится в сообщении УФСИН.

По данным управления, попытки доставить в эту колонию запрещённые предметы с применением технических средств предпринимались в 2018, 2019 и 2020 годах.
208
#УФСИН
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