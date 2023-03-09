Происшествия

53 минуты назад

За шаурму за чужой счёт мужчина получил полтора года лишения свободы условно

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#кража #покушение
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За шаурму за чужой счёт мужчина получил полтора года лишения свободы условно

Мужчина хотел купить ещё и наггетсы, но найденной карте не хватило денег.

Елецкий городской суд вынес приговор 38-летнему жителю Измалковского района за кражу с банковского счета и покушение на кражу.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в помещении банка мужчина нашёл чужую банковскую карту. Зная о том, что при бесконтактном способе оплаты для списания денег со счета карты на сумму не более 1 000 рублей не требуется введение пин-кода, мужчина купил в павильоне быстрого питания шаурму за 358 рублей.

А потом в том же павильоне мужчина хотел купить ещё и наггетсы за 695 рублей, но на карте не хватило денег.

Любителя поесть за чужой счёт признали виновным в краже и в покушении на кражу, ему назначено наказание в полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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#кража #покушение
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