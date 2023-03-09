90-летняя липчанка отдала мошенникам 150 000 рублей за спасение дочери

Женщину обманули 7 марта.

90-летняя липчанка стала жертвой мошенников. По данным пресс-службы полиции, 7 марта женщине позвонили на домашний телефон и сообщили, что её дочь попала в больницу.



«Пострадавшей требуется срочная медицинская помощь, а также лекарства, стоимость которых необходимо оплатить», - испугали пенсионерку.



Липчанка, не раздумывая, лично передала 150 000 рублей курьеру, который пришёл за деньгами прямиком к ней домой.



И только отдав деньги, женщина позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Оказалось, 90-летняя липчанка стала жертвой обмана.