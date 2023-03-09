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90-летняя липчанка отдала мошенникам 150 000 рублей за спасение дочери

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#мошенничество
90-летняя липчанка отдала мошенникам 150 000 рублей за спасение дочери

Женщину обманули 7 марта.

90-летняя липчанка стала жертвой мошенников. По данным пресс-службы полиции, 7 марта женщине позвонили на домашний телефон и сообщили, что её дочь попала в больницу.

«Пострадавшей требуется срочная медицинская помощь, а также лекарства, стоимость которых необходимо оплатить», - испугали пенсионерку.

Липчанка, не раздумывая, лично передала 150 000 рублей курьеру, который пришёл за деньгами прямиком к ней домой.

И только отдав деньги, женщина позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Оказалось, 90-летняя липчанка стала жертвой обмана.
2 473
#мошенничество

Комментарии (2)

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читатель

13 минут назад
1234567890, а вы думаете она читает эти статьи на сайте? Да специально таких жертв преступники подбирают. По 85-90 лет. Чтобы, уже мышление нарушено было: "сначала деньги отдать, потом дочери позвонить".
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1234567890

54 минуты назад
Вот правда даже не жалко. Вот каждый день по пять раз публикуют такие статьи. Вот чем она думала? Ну, что трудно перезвонить? Вот я не понимаю.
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