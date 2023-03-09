Происшествия
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90-летняя липчанка отдала мошенникам 150 000 рублей за спасение дочери
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Женщину обманули 7 марта.
90-летняя липчанка стала жертвой мошенников. По данным пресс-службы полиции, 7 марта женщине позвонили на домашний телефон и сообщили, что её дочь попала в больницу.
«Пострадавшей требуется срочная медицинская помощь, а также лекарства, стоимость которых необходимо оплатить», - испугали пенсионерку.
Липчанка, не раздумывая, лично передала 150 000 рублей курьеру, который пришёл за деньгами прямиком к ней домой.
И только отдав деньги, женщина позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Оказалось, 90-летняя липчанка стала жертвой обмана.
«Пострадавшей требуется срочная медицинская помощь, а также лекарства, стоимость которых необходимо оплатить», - испугали пенсионерку.
Липчанка, не раздумывая, лично передала 150 000 рублей курьеру, который пришёл за деньгами прямиком к ней домой.
И только отдав деньги, женщина позвонила дочери, чтобы узнать подробности. Оказалось, 90-летняя липчанка стала жертвой обмана.
2 473
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