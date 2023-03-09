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На Чукотке приостановлена продажа бензина АИ-95 из-за его дефицита

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#бензин #дефицит

Продажа бензина этой марки ограничена в столице Чукотки и поселке Угольные Копи.

В Анадыре приостановлена продажа бензина АИ-95 населению из-за его нехватки, - сообщает департамент промышленной политики региона.

Топливная навигация в Анадырском лимане действует с июня по октябрь, - заявили на предприятии "Чукотснаба". В промежуток между этими сроками топливо в Анадыре и поселке Угольные Копи имеется только в том количестве, которое завезла компания.

Причиной дефицита бензина стало его возросшее потребление. Спрос на АИ-95 вырос на 30%, что значительно превысило ожидания. "Чукотснаб" был вынужден приостановить продажу бензина этой марки до начала навигации 2023 года, - говорится в сообщении. Продажа АИ-95 ограничена только в Анадыре и Угольных Копях, - передает Bfm.ru.

Отмечается, что организациям топливо будет поставлено в рамках заключенных договоров и контрактов.
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#бензин #дефицит

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