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РЕК призвал закрепить написание слова «Холокост» с заглавной буквы

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#Холокост #словарь

Предлагается "закрепить в русском языке написание слова "Холокост" с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму".

Российский еврейский конгресс (РЕК) призвал внести изменение в словари русского языка и закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы, - передает РБК.

"Мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово "Холокост" со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание", - рассказал глава пресс-службы РЕК Михаил Савин.

По его словам, российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести изменения в словари и закрепить написание слова "Холокост" с заглавной буквы.

В РЕК считают, что написание с прописной (заглавной) буквы должно быть единственно корректным, поскольку оно обозначает "конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа", который унес жизни шести миллионов человек.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Александр Брод заявил, что в РФ следует ввести ответственность за отрицание Холокоста. Брод предложил внести эту норму в статью 354.1 УК о реабилитации нацизма, поскольку, "когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои". Данная статья содержит несколько частей, максимальное наказание по каждой из них варьируется от трех до пяти лет лишения свободы.



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#Холокост #словарь

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