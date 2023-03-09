В усманской школе-интернате простаивало оборудование кружков фотодела и робототехники

Заместителя директора школы-интерната обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: дорогое учебное оборудование не использовалось, а педагоги кружков получали зарплату.

В Усманском районе возбуждено уголовное дело о злоупотреблениями должностными полномочиями в отношении заместителя директор школы-интерната.



По данным следствия, на средства национального проекта «Образование» для школьных кружков «Мир в объективе» и «Роботехника» было закуплено оборудование. Однако оно не использовалось, а

педагогам кружков начислялась зарплата.



«Замдиректора с целью создания видимости внеурочной деятельности не уведомила администрацию школы об отсутствии занятий и неисполнении учебных планов. При этом педагогам фотокружка и робототехники начислена зарплата за фактически непроведённые занятия в сумме более 50 тысяч рублей»



Преступление было выявлено СК во взаимодействии с прокуратурой области.





