сегодня, 12:50
В усманской школе-интернате простаивало оборудование кружков фотодела и робототехники
Заместителя директора школы-интерната обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: дорогое учебное оборудование не использовалось, а педагоги кружков получали зарплату.
По данным следствия, на средства национального проекта «Образование» для школьных кружков «Мир в объективе» и «Роботехника» было закуплено оборудование. Однако оно не использовалось, а
педагогам кружков начислялась зарплата.
«Замдиректора с целью создания видимости внеурочной деятельности не уведомила администрацию школы об отсутствии занятий и неисполнении учебных планов. При этом педагогам фотокружка и робототехники начислена зарплата за фактически непроведённые занятия в сумме более 50 тысяч рублей»
Преступление было выявлено СК во взаимодействии с прокуратурой области.
Никто
следователь
Липчанин
Гость
Дед