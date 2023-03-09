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сегодня, 12:50

В усманской школе-интернате простаивало оборудование кружков фотодела и робототехники

5 412
#должностное преступление
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В усманской школе-интернате простаивало оборудование кружков фотодела и робототехники

Заместителя директора школы-интерната обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: дорогое учебное оборудование не использовалось, а педагоги кружков получали зарплату.

В Усманском районе возбуждено уголовное дело о злоупотреблениями должностными полномочиями в отношении заместителя директор школы-интерната. 
 
По данным следствия, на средства национального проекта «Образование» для школьных кружков «Мир в объективе» и «Роботехника» было закуплено оборудование. Однако оно не использовалось, а 
педагогам кружков начислялась зарплата.

«Замдиректора с целью создания видимости внеурочной деятельности не уведомила администрацию школы об отсутствии занятий и неисполнении учебных планов. При этом педагогам фотокружка и робототехники начислена зарплата за фактически непроведённые занятия в сумме более 50 тысяч рублей» 
 
Преступление было выявлено СК во взаимодействии с прокуратурой области. 
 

5 412
#должностное преступление
1

Комментарии (5)

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Никто

26 минут назад
Оно не простаивало, а ждало публикаций в СМИ, "Как все замечательно и красиво" на фоне....... Но не успели.
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следователь

26 минут назад
Простаивали фотоувеличитель, фотоглянцеватель и ванночки для проявителя и фиксажа.
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Липчанин

сегодня, 13:10
Дед, что бы оно в школах простаивало? Все современные школьники в тиктоках сидят.
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Гость

сегодня, 13:07
Лет 5ть простояло бы, а потом списали и новенькое домой или в комм клуб определили бы (((
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Дед

сегодня, 13:07
Отдали бы любой школе и не надо так относится к оборудованию .
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