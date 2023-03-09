Происшествия
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На нерегулируемом переходе на улице Льва Толстого сбили пешехода: дело дошло до суда
Подсудимый — водитель автомобиля «Лада Гранта».
Напомним, 4 октября прошлого года в Липецке на улице Льва Толстого 35-летний водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца области по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» дошло до суда — 14 марта его рассмотрит Советский районный суд.
«По версии следствия, вечером 4 октября 2022 года подсудимый, управляя автомобилем марки «Лада Гранта» со скоростью около 66 км/ч, допустил наезд на пешехода в районе дома №1 по улице Льва Толстого города Липецка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«По версии следствия, вечером 4 октября 2022 года подсудимый, управляя автомобилем марки «Лада Гранта» со скоростью около 66 км/ч, допустил наезд на пешехода в районе дома №1 по улице Льва Толстого города Липецка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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