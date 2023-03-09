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На КПП Верхний Ларс на границе Грузии образовалась автомобильная пробка в сторону РФ

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#Грузия #граница #КПП #Верхний Ларс

На пропускном пункте Верхний Ларс на границе Грузии образовалась пробка из автомобилей, движущихся в сторону России.

Многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России образовалась в ночь на 9 марта у КПП Верхний Ларс, - передает РБК.

При подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс со стороны Грузии образовалась многокилометровая пробка из автомобилей в сторону России, - сообщают Телеграм-каналы.

Уточняется, что длина затора достигает нескольких километров.

Отмечается, что в очереди стоят сотни автомобилей как с российскими, так и с грузинскими номерами.

Как утверждают Телеграм-каналы, нетипичные для вечера четверга заторы явились следствием протестов в Грузии, которые продолжаются уже несколько дней из-за законопроекта об иностранных агентах. В то же время RTVI один из местных жителей рассказал, что пробки у КПП возникают регулярно из-за нестабильности работы пропускного пункта. Так, КПП Верхний Ларс был закрыт с 5 марта по причине плохих погодных условий и высокой угрозы схода лавин.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта, после того как грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Грузинская оппозиция считает, что закон об иностранных агентах ограничит деятельность независимых НПО и СМИ.

Накануне вечером свыше 10 тысяч протестующих окружили здание парламента, разбили окна и начали забрасывать туда хлопушки и петарды, некоторые из них были замечены в противогазах. После этого грузинский спецназ начал разгонять протестующих, используя в том числе водометы и слезоточивый газ.
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#Грузия #граница #КПП #Верхний Ларс

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