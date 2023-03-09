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В Грузии отозван из парламента вызвавший крупные протесты закон об иноагентах
В Грузии законопроект об иноагентах, вызвавший крупные протесты, отозван из парламента.
Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозван из парламента Грузии, - говорится в совместном заявлении политсовета правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Силы народа".
"Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — отмечается в обращении.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта, - передает РИА Новости.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
"Мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект", — отмечается в обращении.
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Демонстрации и столкновения с полицией продолжились в Грузии 8 марта и в ночь на 9 марта, - передает РИА Новости.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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06.03.2023 16:23В мире