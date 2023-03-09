Происшествия

23 минуты назад

33-летнего грязинца осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

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#экстремизм
33-летнего грязинца осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

Мужчина получил два года лишения свободы условно.

Грязинский городской суд вынес приговор 33-летнему мужчине по части 1 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2021 году мужчина с помощью своего мобильного телефона создал аккаунт в социальной сети и записал видеоролик продолжительностью 59 секунд со своим участием, содержащий публичные призывы к избиению полицейских, а после разместил его в сети.

«Согласно экспертному заключению видеозапись содержит совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению насильственных действий (избиение) в отношении сотрудников полиции, а также обоснование необходимости их совершения», - отметили в пресс-службе.

Он же в октябре 2021 года в Грязинском районе обнаружил куст конопли, который привез к себе домой и хранил его части в хозпостройке для личного употребления. Было изъято 64,4 грамма марихуаны.

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности грязинцу дали 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. А за наркотики его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
273
#экстремизм

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