В Становлянском районе вступились за честь женщины с черенком от лопаты

Заступника теперь ждёт суд.

Заместитель прокурора Становлянского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Тульской области по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое с применением предмета используемого в качестве оружия».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, конфликт произошёл из-за женщины. По версии следствия, 31 июля 2022 года 23-летний житель Тульской области вместе со знакомым гостил у его сестры в деревне Лукьяновка Становлянского района. Женщина пожаловалась приятелям на то, что недавно её словами обидел один мужчина, и тогда товарищи решили сходить к нему и разобраться. Перед выходом 23-летний мужчина прихватил собой на всякий случай деревянный черенок от лопаты.



С обидчиком сестры сразу завязался словесный конфликт, и, по версии следствия, в ходе ссоры 23-летний мужчина один раз наотмашь нанёс противнику один удар по голове черенком от лопаты.



Поверженный мужчина сразу упал, а потом поднялся и вырвал палку. Но в это время его обидчик испугался последствий и убежал.



Потерпевшему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга и кровоподтёк в правой височной области. Судмедэксперты расценили эти повреждения как лёгкий вред здоровью.



Подозреваемому в нападении с черенком от лопаты теперь может грозить до двух лет лишения свободы.