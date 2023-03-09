Происшествия

56 минут назад

В Становлянском районе вступились за честь женщины с черенком от лопаты

689
#конфликт #побои
В Становлянском районе вступились за честь женщины с черенком от лопаты

Заступника теперь ждёт суд.

Заместитель прокурора Становлянского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Тульской области по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое с применением предмета используемого в качестве оружия».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, конфликт произошёл из-за женщины. По версии следствия, 31 июля 2022 года 23-летний житель Тульской области вместе со знакомым гостил у его сестры в деревне Лукьяновка Становлянского района. Женщина пожаловалась приятелям на то, что недавно её словами обидел один мужчина, и тогда товарищи решили сходить к нему и разобраться. Перед выходом 23-летний мужчина прихватил собой на всякий случай деревянный черенок от лопаты.

С обидчиком сестры сразу завязался словесный конфликт, и, по версии следствия, в ходе ссоры 23-летний мужчина один раз наотмашь нанёс противнику один удар по голове черенком от лопаты.

Поверженный мужчина сразу упал, а потом поднялся и вырвал палку. Но в это время его обидчик испугался последствий и убежал.

Потерпевшему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга и кровоподтёк в правой височной области. Судмедэксперты расценили эти повреждения как лёгкий вред здоровью.

Подозреваемому в нападении с черенком от лопаты теперь может грозить до двух лет лишения свободы.
689
#конфликт #побои

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

33-летнего грязинца осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
#экстремизм
33-летнего грязинца осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

21 минуту назад

Происшествия
Дело об убийстве на улице Сафонова передано в суд
#убийство
Дело об убийстве на улице Сафонова передано в суд

сегодня, 11:36

Происшествия
41-летний ельчанин избил мать ногами и порвал на ней бриджи из-за 1 500 рублей
#конфликт #побои #грабёж
41-летний ельчанин избил мать ногами и порвал на ней бриджи из-за 1 500 рублей

сегодня, 11:17

Происшествия
Разбитый со злости флакон духов обернулся поножовщиной
#конфликт #поножовщина
5
Разбитый со злости флакон духов обернулся поножовщиной

сегодня, 10:48

Происшествия
Восемь человек эвакуированы из дома улице Юношеской
#пожар
2
Восемь человек эвакуированы из дома улице Юношеской

сегодня, 09:24

Происшествия
На три адреса в Липецке прислали гранаты
#боеприпасы
22
На три адреса в Липецке прислали гранаты

вчера, 20:08

Происшествия