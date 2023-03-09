Происшествия

сегодня, 11:17

41-летний ельчанин избил мать ногами и порвал на ней бриджи из-за 1 500 рублей

987
#конфликт #побои #грабёж
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41-летний ельчанин избил мать ногами и порвал на ней бриджи из-за 1 500 рублей

Женщина заявила на сына в полицию. Но вот в больницу с побоями она обращаться не стала.

Елецкий городской суд вынес приговор ранее не судимому мужчине за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 23 ноября 41-летний ельчанин просил у соседки 50 рублей, чтобы на них похмелиться, но его мать попросила соседку деньги не давать. После того, как мать с сыном зашли в квартиру и закрыли дверь, оттуда стали доноситься крики.

Как оказалось, не получивший денег на опохмел сын сначала толкнул в плечо мать, от чего женщина потеряла равновесие и упала на пол. После этого он дважды ударил правой ногой по ногам матери. Подавив сопротивление женщины, мужчина оторвал карман с надетых на ней бриджей вместе с находящимися там деньгами — в кармане были 1500 рублей. Мать потребовал от сына вернуть деньги, но тот скрылся.

Женщина заявила на сына в полицию. Но вот в больницу с побоями она обращаться не стала.

Её сын — нигде не работает, и постоянно требует от матери деньги на спиртное и другие пагубные увлечения — с 2012 года он состоит на наркологическом учете в связи с последствиями употребления опиатов. Также мужчина регулярно приводит домой шумные компании друзей для совместного распития спиртного. Чтобы содержать сына, пенсионерке приходится продолжать работать.

Действия мужчины были квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж с применением насилия, не опасного для здоровья». В результате суд приговорил его к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
987
#конфликт #побои #грабёж
3

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