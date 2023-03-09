Разбитый со злости флакон духов обернулся поножовщиной

По версии следствия, женщина пырнула мужа ножом в спину из-за любимого парфюма.

Заместитель прокурора Краснинского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 23-летней женщины по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета используемого в качестве оружия».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, конфликт произошёл из-за разбитого флакона духов. 17 декабря прошлого года около 3 часов ночи в съёмной квартире по улице Газовиков посёлка Краснинский поссорились муж и жена. По словам женщины, муж её сильно ревновал и подозревал в изменах, они часто ругались. 15 декабря после очередной ссоры женщина ушла ночевать к бабушке, там же гостила и их дочь. 16 декабря женщина вернулась домой, чтобы занести переданные бабушкой банки с консервацией. А после стала собираться к подруге. Весь вечер, пока женщина пила пиво с подругой, она переписывалась с мужем, который звал её возвращаться домой и обещал, что скандала не будет. Вернулась женщина домой в 2 часа ночи. Начался скандал, в ходе которого мужчина, находясь в коридоре квартиры, разбил о пол флакон духов жены. После этого муж успокоился и стал собирать с пола осколки стекла.



Но, по версии следствия, женщина в это время пошла на кухню, взяла там нож и нанесла сидевшему на корточках на одном колене супругу один удар в спину. Лезвие ножа попало в область левой лопатки.



Женщина испугалась и начала сама обрабатывать рану зелёнкой и останавливать бинтом кровотечение. Она помогла мужу дойти до кровати и они легли спать. Но утром муж попросил вызвать ему скорую помощь — мужчине стало плохо, было трудно дышать. Женщина вызвала медиков и сама обратилась в полицию, сообщив о случившемся.



Раненого мужчину доставили в Елец в травматологическое отделение больницы Семашко. Он был госпитализирован и находился на стационарном лечении до 20 декабря, а потом самовольно покинул медучреждением и оказался от дальнейшего лечения.



По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина получил приникающую колото-резаною рану в левую плевральную полость в межлопаточной области слева на уровне 3-4 ребер с повреждением мягких тканей и плевры, сопровождающуюся длительной дыхательной недостаточностью, шоком и анемией. Это повреждение было расценено как тяжкий вред здоровью.



Сейчас муж и жена уже помирились. Тем не менее, женщине может грозить до десяти лет лишения свободы.