Липчанин Дмитрий Куликов теперь играет в одной команде с Малкиным

Единственный уроженец Липецка в Национальной хоккейной лиге 32-летний липчанин Дмитрий Куликов прошедшей ночью провёл первый матч в новой команде «Питсбург Пингвинз».

В составе пятикратных обладателей Кубка Стэнли Дмитрий оказался 3 марта в последний день трансферного окна в НХЛ, когда его обменяли из «Анахайм Дакс».

«Сменил оперение, из «утки» превратился в «пигнвина», - шутили по этому поводу болельщики. «Утки» взамен выручили 29-летнего канадского нападающего Брока Макгинна, а также пик третьего раунда драфта-2014 (возможность выбора кого-то из молодых игроков, прим.). Куликов подписал контракт с «Питсбургом» до конца текущего сезона при средней годовой зарплате в 2,25 миллиона долларов.

В новой команде Дмитрий взял себе 7-й номер, его дебют пришёлся на домашний матч «пингвинов» в «PPG Paints Arena» (штат Пенсильвания) в «Коламбусом», в котором они совершили почти невероятное: проигрывая после первого периода – 0:3, а после второго – 1:4, сумели вырвать победу в овертайме – 5:4.



Куликов и его команда вытащили почти безнадёжный матч



Дмитрий провёл на льду 15 минут и 3 секунды – показатель твердого игрока основы. Результативными действиями наш земляк в первой игре не отметился, применил 1 силовой приём, завершил свой микро-матч с показателем полезности «-1» (во время его присутствия на площадке «Питсбург» пропустил на одну шайбу больше, прим.).



Обмен Куликова неоднозначно восприняли в Северной Америке. Так, журналист The Athletic Дом Лущишин раскритиковал «Питсбург», хотя тот сумел избавиться от Макгина, контракт у которого был на полмиллиона долларов больше, чем у россиянина (это важно при потолке заплат, прим.). По мнению репортёра, «Анахайм» остаются самой пропускающей командой Лиги в том числе и из-за Дмитрия.

Куликов же от перехода выиграл. «Утки» идут на предпоследнем 7-м месте в своём дивизионе Западной конференции и вряд ли в нынешнем сезоне смогут рассчитывать на попадание в плей-офф. А вот «Питсбург» идёт 5-м в своём дивизионе «Метрополитен» Восточной конференции – чуть-чуть поднажать на финише и можно реально выйти в борьбе за Кубок Стэнли.



Дмитрий Куликов



В текущем сезоне Куликов провёл за «Анахайм» 61 игру и набрал 15 (3+12) очков, проводя на льду в среднем по 20 минут 13 секунд за матч.

Для липецкого долгожителя этот сезон - уже 14-й сезон, а «Питтсбург» - восьмой клуб в НХЛ. Ранее он выступал за «Флориду Пантерз» (2009-16 гг.), «Баффало Сейбрз» (2016-17 гг.), «Виннипег Джетс» (2017-20 гг.), «Нью-Джерси Дэвилз» (2020 г.), «Эдмонтон Ойлерз» (2020-21 гг.), «Миннесота Уайлд» (2021-22 гг.) и «Анахайм Дакс» (2022-23 гг.).

«Питсбург» - команда легендарная даже по меркам сильнейшей лиги мира. В разные годы в нём блистали таки «звезды», как Марио Лемье, Яромир Ягр, Пол Коффи, Ларри Мёрфи, Сидни Кросби и другие. Сейчас одним из лидеров команды является российский нападающий Евгений Малкин.







В игре с «Каламбусом» 36-летний Малкин (с шайбой) оформил три голевые передачи.

Любопытно, что на финише трансферного окна в НХЛ обмену подверглись 16 (!) россиян. Самым громким, пожалуй, стал переход 31-летнего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса», с которым он в 2019 году завоевал «Кубок Стэнли», в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фото www.nhl.com/penguins