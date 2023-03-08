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«Срочно меняй тактику, больше никаких вертушек», - как наша девушка боролась за медаль перед 8 марта

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#Вольная борьба
«Срочно меняй тактику, больше никаких вертушек», - как наша девушка боролась за медаль перед 8 марта

Валерия Павлова стала второй в ЦФО по вольной борьбе. Сегодня её вместе с подругами чествовали в знаменитом зале «Богатырь».

Липецкие девушки не только красивые, но и умеют за себя постоять. Лишним подтверждением этого стало выступление Валерии Павловой из СШОР №9 в первенстве ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет в Воронеже.

В весовой категории до 65 кг наша землячка выиграла 3 схватки из 4-х, причем все досрочно! Это принесло ей «серебряную» медаль, хотя сама Павлова не без оснований рассчитывала на медаль высшей пробы, но можно сказать, что ей не повезло в самой первой схватке, в которой она проиграла будущей победительнице их Чехова.

- Валерия приехала на соревнования прямиком из подмосковного Чехова, в котом готовилась в составе сборной России, - рассказал GOROD48 тренер спорстменки Сергей Яковлев, - Там она до автоматизма отработала коронный приём – так называемую вертушку (бросок с захватом руки или ноги соперника с поворотом тела вокруг собственной оси на 360 градусов, прим.). Но беда в том, что все соперницы знали, что Павлова будет использовать этот приём. В итоге подмосковная девушка грамотно построила тактику: показывала, что может попасться на «вертушку», а сама проводила контрприём. В итоге соперница вышла вперёд – 6:0, Лера начала отыгрывать балл за баллом, но в какой-то момент не поверила в себя, гандикап устоял. После этого у нас состоялся разговор: я посоветовал воспитаннице кардинально поменять тактику, забыть напрочь про «вертушку». «Давай от ноги и делай лучше «мельницу» (бросок через спину, прим.) – сказал я ей.

После этого дело пошло: дальше ни одна из трёх соперник не продержалась против Павловой дольше одной минуты.

- В весе выступали 5 спортсменок по круговой системе. Думаю, если бы поединок против чемпионки из Егорьевска был бы у нас не перовым, и мы бы уже разобрались что к чему, стоять бы Валерии на вершине пьедестала, - считает тренер.

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На пьедестале Павлова вторая. Крайний слева Сергей Яковлев

Но в любом случае 16-летняя ученица Яковлева прошла отбор на первенство России среди девчат до 18 лет, который пройдёт в апреле в Вышнем Волочке.

Девушек учат вольной борьбе в Липецке в клубе «Богатырь», структурном подразделении СШОР№9. В этом году воспитанницы сравнительно небольшого зала сумели пробиться в финалы первенства России по всем девичьим возрастам: в Мамадыш (Татарстан) на соревнования сильнейших до 21 года поедут две спортсменки; в Вышний Волочёк до 18 лет – одна (Павлова); в Смоленск до 16 лет – шестеро.

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Праздничная церемония в клубе

За столь ударный труд своих воспитанниц сегодня наградили и поздравили в 8 марта тренеры, торжественно утром вручив в зале подарки и цветы.

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Дружная женская сборная СШОР №9.

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#Вольная борьба

Комментарии (1)

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Ну и

42 минуты назад
Второе место, что тут выдающегося? Данковские по Савату все первые места позабирали! Вот это действительно результат!
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