55-летний липчанин угрожал полицейским бензопилой

В дом жителя Липецка полицейские пришли, чтобы проверить информацию о хранении марихуаны. Хозяин дома встретил их с бензопилой.

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Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, полицейские, получив оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 55-летний житель Липецка хранит дома запрещённые вещества, решили навестить его по месту жительства.



«Увидев во дворе своего дома оперативников, мужчина сначала стал размахивать ножами, а затем взял в руки бензопилу, завёл ее и направил режущей частью в сторону полицейских, угрожая применением пилы.



Прибывшие на место дополнительные экипажи полиции, используя щиты и спецсредства, обезоружили и задержали нападавшего», - сообщает УМВД.



В доме полицейские обнаружили 119 граммов марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, материалы по факту нападения на сотрудников полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.



