Происшествия

сегодня, 17:55

55-летний липчанин угрожал полицейским бензопилой

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#наркотики #насилие в отношении представителя власти
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В дом жителя Липецка полицейские пришли, чтобы проверить информацию о хранении марихуаны. Хозяин дома встретил их с бензопилой.

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Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, полицейские, получив оперативную информацию о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 55-летний житель Липецка хранит дома запрещённые вещества, решили навестить его по месту жительства.

«Увидев во дворе своего дома оперативников, мужчина сначала стал размахивать ножами, а затем взял в руки бензопилу, завёл ее и направил режущей частью в сторону полицейских, угрожая  применением пилы.

Прибывшие на место дополнительные экипажи полиции, используя щиты и спецсредства, обезоружили и задержали нападавшего», - сообщает УМВД.

В доме полицейские обнаружили 119 граммов марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, материалы по факту нападения на сотрудников полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

8 765
#наркотики #насилие в отношении представителя власти
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Комментарии (8)

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Koммунист

1 минуту назад
Юрист, ты это из выпуска Международной панорамы узнал?
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очень старый фанат

11 минут назад
Старый фанат, Брависсимо! +1000
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Юрист

13 минут назад
Старый фанат, в США за пластиковый стаканчик лет 10 бы в Гуантанамо горох пропалывал.
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Патриот

17 минут назад
читатель, Причём ещё до того, как во двор зашли. Потом бы уже предъявили ордер.
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Старый фанат

19 минут назад
Юрист, да это вам не бумажный стаканчик. Отделается легко
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Юрист

25 минут назад
В цивилизованных странах пристрелили бы на месте.
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читатель

26 минут назад
Я поражаюсь, как наша полиция даже в подобных случаях не применяет оружие! Живым берёт. В США бы из него решето сделали.
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Сисян

41 минуту назад
Застрелили бы на месте, делов то... Зачем рисковать??
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