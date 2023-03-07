сегодня, 17:55
55-летний липчанин угрожал полицейским бензопилой
В дом жителя Липецка полицейские пришли, чтобы проверить информацию о хранении марихуаны. Хозяин дома встретил их с бензопилой.
«Увидев во дворе своего дома оперативников, мужчина сначала стал размахивать ножами, а затем взял в руки бензопилу, завёл ее и направил режущей частью в сторону полицейских, угрожая применением пилы.
Прибывшие на место дополнительные экипажи полиции, используя щиты и спецсредства, обезоружили и задержали нападавшего», - сообщает УМВД.
В доме полицейские обнаружили 119 граммов марихуаны. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, материалы по факту нападения на сотрудников полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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