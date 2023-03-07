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Липецкая вечЁрка: тюльпановая лихорадка, бурлаки с трамваем и уникальная операция по спасению подростка
Сегодня, 7 марта, липчане досрочно начали праздновать Международный женский день, появилось видео того, как пассажиры толкали трамвай, и врачи рассказали об уникальной операции по спасению подростка.
Самым популярным цветком на 8 Марта является тюльпан, затем хризантемы и розы. В последнее время в моду вошли цветы неестественных расцветок. Мужчины хотят, чтобы подарок запомнился надолго. В одном из магазинов продали букет из пионов и сирени за 31 тысячу рублей — в это время года такие цветы трудно найти.
— Красивый женский праздник. Надо, чтобы мужчины нам не только один день в году дарили такую красоту, — пожелала Липчанка.
— Еще большая аллергия на цены, — сурово заметил КОМДИВ.
Липецкстат сделал портрет липчанок в цифрах. Женщин, чей средний возраст составляет 45 лет, в регионе живет больше, чем мужчин. Замуж они предпочитают выходить в 20-24 года, а рожать в 30-34 года. Так называемые «гражданские браки» популярностью у липчанок не пользуются.
Сегодня наградили победительниц городского конкурса «Липчанка года». Конкурс проводится в Липецке с 2004 года. Награды в семи номинациях получили восемь женщин (в номинации «Молодежный лидер» оказалось две победительницы: студентка София Овчинникова и врач-кардиолог Мария Чернышева): директор гимназии № 64 Валерия Кушникова, начальник производственно-технического отдела механосборочного цеха сталеплавильного оборудования НЛМК Нина Бизяева, заместитель директора банка Ольга Комарова, музыкальный руководитель детсада № 29 Анна Севостьянова и заместитель председателя общественной организации многодетных семей Ирина Голубева.
В Сети появилось видео, как пассажиры толкают трамвай маршрута № 5.
Видео, можно проиллюстрировать пословицей: «Не далей добра, не получишь зла». Вагоновожатой грозит дисциплинарное наказание за то, что позволила мужчинам толкнуть вагон, так как это противоречит инструкциям. Комментаторы попытались защитить женщину, получившую в канун 8 марта такой неприятный подарок.
— Хорошо что в Липецке ещё не всё мужики перевелись! Начальству лишь бы зарплату не платить-любой повод подойдёт, — написала Ольга.
— А куда там пассажиров-то высаживать? В грязь посреди трассы? И куда идти людям потом? — возмутилась Нюся.
— За что наказывать? Придумали систему штрафов за любую мелочь, чтобы рабочий за так пахал! Что здесь страшного? Вагон обесточен. Машины толкают, в снегопад автобусы толкают и ничего. А здесь почуяли, что можно на 100% премии лишить, — добавил Александр Горелов.
— За что наказывать водителя? За вагон-«дрова»? Нашли козла отпущения, пусть вообще скажут «спасибо», что хоть кто-то на этих «дровах» работает, — считает Иванова.
— Предлагаю к празднику 8 Марта премировать вагоновожатую на 25% и объявить благодарность за многолетний безупречный труд. А за нарушение инструкции объявить замечание и депремировать на 5%. Девушки, обратите внимание на мужчин, принимавших участие в перформансе. Они — классные! — предложила свой вариант решения проблемы Фантазия.
— Высадила пассажиров, согласно инструкции. Дисциплинированные пассажиры, увидев, что в этом месте нет обозначенного пешеходного перехода, соблюдая ПДД, предпочли держась за трамвай, медленно передвигались к светофору. Ни одного нарушителя! — уверена Вагоновожатая.
Заведующий нейрохирургическим отделением областной детской больницы Максим Красников рассказал историю спасения 16-летнего парня, попавшего в серьезную аварию на трассе «Дон».
Подростка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой доставили в областную детскую больницу, где ему сделали сразу несколько операций, одна из которых называется бифронтальной краниоэктомией (ее выполнили второй раз за всю историю существования нейрохирургического отделения больницы). Цель операции — убрать часть черепа, чтобы предотвратить разного рода последствия отека головного мозга.
Через месяц хирурги восстановили череп Анатолию, вернув на место часть лобной, теменной и височных костей, которые все это время хранились в специальном морозильнике. И только тогда, как говорит врач Максим Красников, он выдохнул спокойно: его пациент не просто выжил, а остался личностью. Сегодня подростка выписали.
В Международный женский день погода будет весенней. В Липецке ожидается от +2 до +4 градусов без осадков. С наступающим праздником! Берегите близких, здоровья всем и любви!
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