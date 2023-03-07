9 минут назад
В районе Сокола частично отключат холодную воду
8 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех улиц.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сокола: в домах № 2 по улице Газина, № 197а по улице Студеновской, №№ 1. ст1, 3 на площади Заводской. Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Газина.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.