Общество

9 минут назад

В районе Сокола частично отключат холодную воду

46
#отключения
В районе Сокола частично отключат холодную воду

8 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители четырех улиц. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 34, 36, строение 34 по улице Пестеля – машина с водой будет находиться возле дома № 34 по вышеназванной улице. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Сокола: в домах № 2 по улице Газина, № 197а по улице Студеновской, №№ 1. ст1, 3 на площади Заводской. Подвоз воды будет организован к дому № 2 по улице Газина. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

46
#отключения

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