Происшествия

сегодня, 14:36

Два водителя госпитализированы после столкновения «Опеля» и «ВАЗа»

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#ДТП
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Два водителя госпитализированы после столкновения «Опеля» и «ВАЗа»

ДТП произошло на 20-м километре дороги Елец-Талица-Красное.

Сегодня в 11:48 на 20-м километре дороги Елец-Талица-Красное произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили «Опель Вектра» по управлением 22-летнего водителя и «ВАЗ-2114», за рулём которого был 21-летний мужчина.

Оба водителя госпитализированы с места ДТП.

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По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения - этот маневр на данном участке дороги разрешён, но водитель не убедился в его безопасности.

Фото -  vk.com/elets
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#ДТП
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Комментарии (1)

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Веселый

27 минут назад
Вот так и познакомились
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