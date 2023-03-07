Происшествия
сегодня, 14:36
Два водителя госпитализированы после столкновения «Опеля» и «ВАЗа»
ДТП произошло на 20-м километре дороги Елец-Талица-Красное.
Сегодня в 11:48 на 20-м километре дороги Елец-Талица-Красное произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, столкнулись автомобили «Опель Вектра» по управлением 22-летнего водителя и «ВАЗ-2114», за рулём которого был 21-летний мужчина.
Оба водителя госпитализированы с места ДТП.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения - этот маневр на данном участке дороги разрешён, но водитель не убедился в его безопасности.
Фото - vk.com/elets
Оба водителя госпитализированы с места ДТП.
По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения - этот маневр на данном участке дороги разрешён, но водитель не убедился в его безопасности.
Фото - vk.com/elets
Веселый