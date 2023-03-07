В России

34 минуты назад

Heineken разрешил запускать новые продукты в РФ

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#Heineken

Heineken разрешил запускать новые продукты в России во избежание банкротства.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, - говорится на официальном сайте компании.

Ранее компания после критики в свой адрес объяснил свою позицию в отношении бизнеса в РФ, - передает РИА Новости.

"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", - говорится в сообщении концерна. Отмечается, что целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности.

"Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", - сообщили в нидерландской компании.

В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023 года. Компания при этом ожидает значительные финансовые потери, составляющие около 300 миллионов евро.
Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.
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#Heineken

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