В России

сегодня, 14:59

Россиян предупредили о мошенничествах от имени Wildberries

125
#мошенничество #Wildberries

IT-эксперт предупредила россиян о мошенничествах от имени Wildberries.

Мошенники в преддверии 8 Марта под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов активно распространяют в России через мессенджеры ссылки с вредоносными программами. О мошенничествах рассказала координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, - пишет Lenta.ru.

Уточняется, что мошенники стали распространять в мессенджерах от имени крупного маркетплейса Wildberries ссылки на фейковые сайты, которые обещают подарок от магазина.

"Мы подготовили большее количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков", — говорится в сообщениях злоумышленников.

IT-специалист заявила, что переход по подобным ссылкам может привести к краже личных данных. По ее словам, подмена сайтов по продаже востребованных товаров и услуг является распространенным видом «праздничного мошенничества".

"Злоумышленники запускают в WhatsApp якобы акционную рассылку или конкурс: жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по специальным условиям, разумеется, введя на сайте данные карты, включая CVV-код", — отметила эксперт.

При переходе по ссылкам мошенников пользователи также скачивают на свои устройства вредоносные программы, которые упрощают злоумышленникам процесс взлома банковских счетов, предупредила Лазарева. "Если установить на смартфон или компьютер антивирус и антифишинговое расширение для браузера, то такие ссылки не откроются и не смогут причинить вреда", — отметила она.

Специалистка также посоветовала проявлять бдительность и внимательно проверять адрес страницы, так как он может не соответствовать адресу настоящего сайта бренда, магазина или маркетплейса. "Поэтому стоит обращать на это внимание и предупреждать отправителя о вероятной угрозе, а затем блокировать и удалять такие сообщения", — резюмировала специалист.
125
#мошенничество #Wildberries

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Heineken разрешил запускать новые продукты в РФ
#Heineken
Heineken разрешил запускать новые продукты в РФ

32 минуты назад

В России
КС РФ защитил права рожденных после смерти отца детей
#права детей
КС РФ защитил права рожденных после смерти отца детей

сегодня, 14:21

В России
ЦБ РФ указал долю кредитования российского бизнеса в юанях
#экономика #банки #юань
ЦБ РФ указал долю кредитования российского бизнеса в юанях

сегодня, 13:27

В России
Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий
#добровольцы #СВО
Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

сегодня, 11:57

В России
Свыше 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы
#коммунальная авария
Свыше 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы

сегодня, 11:20

В России
«Ъ» сообщает о профиците бытовой техники на складах в РФ
#бытовая техника #экономика
1
«Ъ» сообщает о профиците бытовой техники на складах в РФ

сегодня, 10:41

В России