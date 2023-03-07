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КС РФ защитил права рожденных после смерти отца детей
Конституционный суд решил, что ребёнок, рождённый после смерти одного из родителей, имеет право на компенсацию морального вреда из-за потери.
Теперь российским судам придется пересмотреть позицию по этому вопросу, - отмечают эксперты. До сих пор они исходили из того, что у не родившегося еще ребенка гибель родителя не могла вызвать физические и нравственные страдания. Но Конституционный суд решил, что такой подход нарушает юридический принцип равенства, - пишет "Ъ".
Уточняется, что поводом для проверки конституционности п. 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ (он гласит, что "правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью") стала жалоба жительницы Архангельской области Марии Григорьевой. Ее муж погиб в 2015 году в автомобильной аварии. Спустя почти месяц после этого она родила сына. Вдова обратилась в суд с требованием о взыскании с водителя, признанного виновником дорожно-транспортного происшествия, компенсации морального вреда, причиненного двум ее сыновьям смертью отца. Суд первой инстанции заявительницу поддержал, однако вышестоящие суды оставили в силе только решение о взыскании компенсации в пользу старшего сына.
Они указали, что младший к моменту смерти отца еще не появился на свет, правоспособностью не обладал, а гибель родителя не могла вызвать у него физические и нравственные страдания.
Женщина с таким подходом не согласилась. В своей жалобе она ссылалась на то, что отсутствие одного из родителей — это невосполнимая утрата, ощущать которую ее ребенок будет на протяжении всей жизни, поэтому к такой ситуации нельзя механически применить общую теоретическую конструкцию правоспособности. Кроме того, напоминала она, Гражданский кодекс учитывает интересы неродившихся детей в ситуациях, когда речь идет о праве на наследство или на возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Таким образом, дифференциация правовых гарантий в отношении возмещения морального вреда нарушает принцип юридического равенства.
Конституционный суд с заявительницей в итоге согласился, хотя и не нашел оснований для признания спорных норм Гражданского кодекса противоречащими Основному закону страны.
Правовое регулирование не предполагает безусловного отказа в компенсации морального вреда лицу, которому физические или нравственные страдания причинены в результате утраты близкого человека, говорится в постановлении суда. Случаи, когда к моменту смерти или наступления обстоятельств, приведших к ней, ребенок еще не родился,— не исключение. Иной подход не только снижал бы уровень защищенности прав таких детей, умаляя значимость родственных связей между погибшим отцом и родившимся после его смерти ребенком, но и создавал бы необоснованные препятствия для применения конституционных гарантий реализации прав этих детей, подчеркнул Конституционный суд. Поэтому дело Марии Григорьевой должно быть пересмотрено, а применение оспариваемой нормы — скорректировано с учетом сформулированной судом правовой позиции, - говорится в постановлении.
Теперь судам при рассмотрении таких дел придется учитывать позицию Конституционного суда.
Изучив материалы дела, КС РФ принял решение в пользу обеспечения права ребенка. Положения пункта 2 статьи 17 ГК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку "эта норма не предполагает ее применения в качестве основания для отказа в компенсации морального вреда, причиненного ребенку, родившемуся после смерти его отца". Несмотря на то, что момент возникновения основных прав совпадает с моментом рождения человека, в отдельных случаях закон учитывает права еще не рожденных детей - например, при наследовании. Поэтому правоспособность следует рассматривать в первую очередь как базовую возможность для гражданина обладать конкретными, определенными по содержанию правами.
Конституция РФ гарантирует каждому в том числе право на охрану достоинства личности, принадлежащее каждому от рождения. Защита этого права может осуществляться также через компенсацию морального вреда. Дело Марии Григорьевой подлежит пересмотру. По ее словам, она уже подготовила все необходимые документы для повторного обращения в суд.