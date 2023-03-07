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сегодня, 13:27
ЦБ РФ указал долю кредитования российского бизнеса в юанях
Российские банки наращивают объемы кредитования корпоративных клиентов в китайских юанях.
Доля кредитования российских компаний в юанях составляет около 1% от всего портфеля, - говорится в данных регулятора.
"Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, около 1% портфеля",— сообщает ЦБ РФ в аналитическом обзоре банковского сектора за прошлый год.
При этом объем совокупных активов в инвалюте упал на 12,3% год к году (до $290 млрд). "Введенные санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики, что будет способствовать снижению валютных рисков банков",— отмечает Центробанк России.
Вместе с тем в секторе сократились и валютные обязательства (на 26,6% до $259 млрд). ЦБ РФ указывает, что этому способствовали временные требования об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, а также то, "что часть клиентов могла конвертировать валютные средства в рубли и зафиксировать прибыль после роста курса доллара в начале года". Здесь доля юаня также растет, однако пока она незначительна (около 2% всех средств клиентов), - пишет "Ъ".
"Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, около 1% портфеля",— сообщает ЦБ РФ в аналитическом обзоре банковского сектора за прошлый год.
При этом объем совокупных активов в инвалюте упал на 12,3% год к году (до $290 млрд). "Введенные санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики, что будет способствовать снижению валютных рисков банков",— отмечает Центробанк России.
Вместе с тем в секторе сократились и валютные обязательства (на 26,6% до $259 млрд). ЦБ РФ указывает, что этому способствовали временные требования об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, а также то, "что часть клиентов могла конвертировать валютные средства в рубли и зафиксировать прибыль после роста курса доллара в начале года". Здесь доля юаня также растет, однако пока она незначительна (около 2% всех средств клиентов), - пишет "Ъ".