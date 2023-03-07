Происшествия

сегодня, 13:27

В подсобке спортивного комплекса найден мертвым 53-летний липчанин

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#самоубийство
В подсобке спортивного комплекса найден мертвым 53-летний липчанин

Предположительно, он покончил с собой. Причиной самоубийства могли стать постковидный синдром или финансовые проблемы.

Вчера в подсобном помещении одного из спортивных комплексов Липецка был обнаружен мертвым 53-летний мужчина.

— Обстоятельства его смерти устанавливаются в рамках доследственной проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Как стало известно GOROD48, в подсобке хранился рабочий инструмент жены погибшего. Вчера утром мужчина пришел за ними, но из помещения не вышел. А через пять часов другой работник спорткомплекса нашел его уже мертвым.

— Мужчина помогал жене проводить отделочные работы. Семья неплохо зарабатывала. Но некоторое время тому назад женщина стала жаловаться на то, что после того, как муж переболел ковидом, у него ухудшились когнитивные способности, появились проблемы с памятью. Потом его стали преследовать панические атаки. Накануне ухода из жизни он жаловался жене на расстройство психики, высказывал намерения свести счеты с жизнью, — рассказал GOROD48 знакомый погибшего.

По данным правоохранительных органов, у мужчины был и непогашенный кредит на 600 тысяч рублей.
6 1574
#самоубийство

Комментарии (6)

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Никогда в жизни кредит не брал

1 минуту назад
Липчанка, у всех нормальных нет кредитов.
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капитализм во имя корысти и наживы

16 минут назад
В СССР такого не было, .. в СССР ссуды были беспроцентными, процентные , а потребительские товары продавались в рассрочку платежа. за ростовщичество в УК СССР была сатья предусмотрена , поскольку социализм был социальноорентирован, в отличии от капитализма, для котрого прибыль важнее человека.
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В СССР такого не было

38 минут назад
да многие берут кредиты на ненужные вещи! сами себе вешают хомут. Нормальные люде на это не ведутся!
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Алик

47 минут назад
А бывает погашенный кредит?
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Липчанка

сегодня, 13:40
У кого сейчас нет непогашенного кредита а??? И никто не покончил собой кроме него
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Депутат

сегодня, 13:35
непогашенный кредит на 600 тысяч рублей. с этого места поподробнее, пожалуйста
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