В подсобке спортивного комплекса найден мертвым 53-летний липчанин

Предположительно, он покончил с собой. Причиной самоубийства могли стать постковидный синдром или финансовые проблемы.

Вчера в подсобном помещении одного из спортивных комплексов Липецка был обнаружен мертвым 53-летний мужчина.



— Обстоятельства его смерти устанавливаются в рамках доследственной проверки, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.



Как стало известно GOROD48, в подсобке хранился рабочий инструмент жены погибшего. Вчера утром мужчина пришел за ними, но из помещения не вышел. А через пять часов другой работник спорткомплекса нашел его уже мертвым.



— Мужчина помогал жене проводить отделочные работы. Семья неплохо зарабатывала. Но некоторое время тому назад женщина стала жаловаться на то, что после того, как муж переболел ковидом, у него ухудшились когнитивные способности, появились проблемы с памятью. Потом его стали преследовать панические атаки. Накануне ухода из жизни он жаловался жене на расстройство психики, высказывал намерения свести счеты с жизнью, — рассказал GOROD48 знакомый погибшего.



По данным правоохранительных органов, у мужчины был и непогашенный кредит на 600 тысяч рублей.