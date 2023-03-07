Общество

сегодня, 13:07

Вандалы атакуют усадьбу Нечаева в Полибино

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#усадьба #Полибино
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Вандалы атакуют усадьбу Нечаева в Полибино

«Делаем экспозицию, срывают картины, плюют, разбивают гипсокартон…. Ходят в туалет по углам, в домовом храме жгут костер», - жалуются в Фонде развития усадьбы Полибино.

На страницах Фонда развития усадьбы Полибино опубликован пост отчаяния, в котором рассказывается о разгуле вандалов в усадьбе.

Силами волонтеров в усадьбе проводятся субботники, дверные и оконные проемы закрываются металлом, но вандалы отгибают листы, ломают двери, разбивают стены.

«Оставляют мусор вокруг и внутри, ходят в туалет по углам, курят, бросают бутылки, в домовом храме жгут костер. Делаем экспозицию внутри, моем вручную пол — срывают картины, плюют, разбивают гипсокартон», - сообщает Фонд.

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Усадьба XVIII века, выстроенная в стиле ампир, принадлежала дворянской семье Нечаевых. Она расстраивалась на протяжении XVIII-XIX веков.

Несколько лет назад к усадьбе проявил интерес Пушкинский музей, был создан фонд сохранения усадьбы. Планировалась реставрация, но все проекты остановились во время пандемии COVID-19. Усадьба даже не законсервирована, и все что делается для ее сохранения — дело волонтеров.

В комментариях к посту Фонда волонтеры рассказывают, что вандализмом занимаются и туристы. В Интернете распространяется инструкция, как проникнуть в здания усадьбы.
4 629
#усадьба #Полибино
4

Комментарии (4)

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Безмасочник

8 минут назад
Они и археологические памятники разрушают, когда и сословий не было. Так что лишь демонстрируют уровень культуры
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Николай

29 минут назад
Это потомки революционеров, большевиков и крестьян таким образом выражают свое отношение к дворянскому сословию и демонстрируют уровень личной культуры.)
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Безмасочник

54 минуты назад
Надо запретить металлоискатели, чтобы не разрушали памятники
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!

сегодня, 13:35
Достали эти туристы "любители старины" ездят по селам залезают в дома. роятся на огородах с металлоискателями. Когда их начнут сажать? Статья * , а в некоторых случая расхищение. Заброшен дом, не заброшен - он принадлежит не вам. Не имеет права находится в нем.
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