Вандалы атакуют усадьбу Нечаева в Полибино

«Делаем экспозицию, срывают картины, плюют, разбивают гипсокартон…. Ходят в туалет по углам, в домовом храме жгут костер», - жалуются в Фонде развития усадьбы Полибино.

На страницах Фонда развития усадьбы Полибино опубликован пост отчаяния, в котором рассказывается о разгуле вандалов в усадьбе.Силами волонтеров в усадьбе проводятся субботники, дверные и оконные проемы закрываются металлом, но вандалы отгибают листы, ломают двери, разбивают стены.«Оставляют мусор вокруг и внутри, ходят в туалет по углам, курят, бросают бутылки, в домовом храме жгут костер. Делаем экспозицию внутри, моем вручную пол — срывают картины, плюют, разбивают гипсокартон», - сообщает Фонд.Усадьба XVIII века, выстроенная в стиле ампир, принадлежала дворянской семье Нечаевых. Она расстраивалась на протяжении XVIII-XIX веков.Несколько лет назад к усадьбе проявил интерес Пушкинский музей, был создан фонд сохранения усадьбы. Планировалась реставрация, но все проекты остановились во время пандемии COVID-19. Усадьба даже не законсервирована, и все что делается для ее сохранения — дело волонтеров.В комментариях к посту Фонда волонтеры рассказывают, что вандализмом занимаются и туристы. В Интернете распространяется инструкция, как проникнуть в здания усадьбы.