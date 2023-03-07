Происшествия
37 минут назад
Пьяный 33-летний мужчина «заминировал» дома в селе Троекурово
Шутнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.
Ещё 24 февраля в Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области с сотового телефона позвонил пьяный мужчина и и сообщил о готовящемся взрыве домов в селе Троекурово.
Как сообщает пресс-служба полиции, сведения об акте терроризма не подтвердились. Чаплыгинские полицейские установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве - им оказался неработающий 33-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
Как сообщает пресс-служба полиции, сведения об акте терроризма не подтвердились. Чаплыгинские полицейские установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве - им оказался неработающий 33-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.
Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
Первый пошел.