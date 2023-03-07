Происшествия

37 минут назад

Пьяный 33-летний мужчина «заминировал» дома в селе Троекурово

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#телефонный терроризм #минирование
Пьяный 33-летний мужчина «заминировал» дома в селе Троекурово

Шутнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.

Ещё 24 февраля в Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области с сотового телефона позвонил пьяный мужчина и и сообщил о готовящемся взрыве домов в селе Троекурово.

Как сообщает пресс-служба полиции, сведения об акте терроризма не подтвердились. Чаплыгинские полицейские установили подозреваемого в ложном сообщении о взрыве - им оказался неработающий 33-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Шутнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет.

Напомним, по данным «Центра обработки вызовов Системы «112», в 2022 году в 6 раз возросло количество сообщений об угрозе теракта. В ходе реагирования экстренных оперативных служб эта информация не подтверждалась. Всего в прошлом году поступило 1306 таких сообщений, когда как в 2021 году их было 217.
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#телефонный терроризм #минирование

Комментарии (1)

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Первый пошел.

4 минуты назад
Пусть теперь автобусы моет 3 года. Сразу хотелка отпадет от менирования.
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