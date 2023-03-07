В мире

27 минут назад

ЕС сформирует картель для закупок газа

52
#газ #ЕС

Более 50 поставщиков со всего мира заинтересованы в энергетическом сотрудничестве с Европой.

Евросоюз (ЕС) в апреле 2023 года планирует объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергоносители, - заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

"Я надеюсь, что мы создадим новую систему, которая повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и снизит цены на энергоносители", - отметил он.

Ожидается, что после объявления тендера ЕС к июню подпишет первые контракты с поставщиками из США, Африки и с Ближнего Востока, - передает ТАСС.

По предварительным оценкам, совместный спрос 27 стран - членов ЕС составит 24 млрд куб. м в течение ближайших трех лет. Шефчович отметил, что наибольший интерес к совместным закупкам газа со стороны европейских промышленных потребителей наблюдается в таких отраслях, как производство стали, алюминия, керамики, стекла и автомобилей. "Все более насущной становится необходимость разобраться с ценами. Мы не можем усилить нашу экономику при такой огромной разнице в ценах с США и Китаем," - подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия предлагала план мер по сдерживанию цен на газ, которые включали механизм "динамичного ограничения" в случае больших скачков цен на газовой бирже Амстердама, однако на временной основе - не более чем на три месяца. Предлагается также применять апробированную на вакцинах от коронавируса формулу коллективных закупок газа, которые удовлетворят по крайней мере 15% от общей европейской потребности в данном виде топлива.
52
#газ #ЕС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Известия» сообщают о рекордном росте цен на овощи в мире
#овощи #цены #экономика
«Известия» сообщают о рекордном росте цен на овощи в мире

вчера, 16:23

В мире
Польский концерн Orlen может попробовать компенсаций за прекращение поставок нефти и газа
#Orlen #поставки нефти #газ
Польский концерн Orlen может попробовать компенсаций за прекращение поставок нефти и газа

вчера, 13:26

В мире
Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года
Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года

05.03.2023 23:03

В мире
В Иране вспыхнули протесты из-за отравлений школьниц
В Иране вспыхнули протесты из-за отравлений школьниц

05.03.2023 09:20

В мире
Один человек погиб в результате перестрелки в гипермаркете Баку
Один человек погиб в результате перестрелки в гипермаркете Баку

04.03.2023 15:57

В мире
Платежную систему «Мир» готовятся внедрить на Кубе
Платежную систему «Мир» готовятся внедрить на Кубе

04.03.2023 15:48

В мире