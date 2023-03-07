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Кабмин утвердил правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

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#добровольцы #СВО

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства, - говорится на официальном сайте кабмина.

Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Согласно постановлению, выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов РФ по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

Соответствующий документ, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре прошлого года. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Помимо этого, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.
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#добровольцы #СВО

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