Коронавирус

23 минуты назад

Накануне праздника в Липецкой области сократилось количество новых случаев COVID-19

98
#коронавирус
Накануне праздника в Липецкой области сократилось количество новых случаев COVID-19

Максимум за последние 30 дней был зафиксирован 28 февраля — 154 случая заболевания. 

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 65 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 19 из заболевших, выздоровели 86 человек. Смертельный исходов болезни не произошло. Суточная заболеваемость за вчерашний день минимальная с начала весны - 1 марта сообщалось о 154 случаях COVID-19, и в каждый последующий день это число сокразщалось.

С начала эпидемии (в Липецкой области первый случай выявили ровно три года назад), по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 179 907 случаев COVID-19, выздоровели из заболевших 174 749, умерли — 3 958.

Максимальная суточная заболеваемость среди регионов Черноземья отмечается в Воронежской области, где за сутки зарегистрированы 443 случая COVID-19. В Рязанской области за минувшие сутки выявлены 88 новых случаев болезни, в Курской области — 82, в Тульской — 74, в Орловской — 72, в Тамбовской — 49. Один смертельный случай отмечен в Тульской области.

В России выявлены 10 449 случаев COVID-19, госпитализирован 1 801 человек, выздоровели 14 373 из ранее заболевших, умерли — 42.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 363 740 случаев COVID-19, выздоровели 21 700 795 человек, умерли 396 378 человек.
98
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Коронавирусная статистика: В Липецкой области один человек погиб, восьмерых госпитализировали
#коронавирус
5
Коронавирусная статистика: В Липецкой области один человек погиб, восьмерых госпитализировали

вчера, 12:41

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлено 119 заболевших коронавирусом
#коронавирус
2
За сутки в Липецкой области выявлено 119 заболевших коронавирусом

05.03.2023 15:37

Коронавирус
В Липецкой области за сутки от COVID-19 умер один человек
#коронавирус
2
В Липецкой области за сутки от COVID-19 умер один человек

03.03.2023 11:23

Коронавирус
В Липецкой области за сутки 152 человека вылечились от COVID-19
#коронавирус
1
В Липецкой области за сутки 152 человека вылечились от COVID-19

02.03.2023 14:13

Коронавирус
Обновился рекорд по количеству выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 за сутки
#коронавирус
1
Обновился рекорд по количеству выявленных в Липецкой области случаев COVID-19 за сутки

01.03.2023 11:34

Коронавирус
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области вылечились от COVID-19 больше людей, чем заболели

28.02.2023 11:09

Коронавирус