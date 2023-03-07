Коронавирус
23 минуты назад
Накануне праздника в Липецкой области сократилось количество новых случаев COVID-19
98
Максимум за последние 30 дней был зафиксирован 28 февраля — 154 случая заболевания.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 65 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 19 из заболевших, выздоровели 86 человек. Смертельный исходов болезни не произошло. Суточная заболеваемость за вчерашний день минимальная с начала весны - 1 марта сообщалось о 154 случаях COVID-19, и в каждый последующий день это число сокразщалось.
С начала эпидемии (в Липецкой области первый случай выявили ровно три года назад), по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 179 907 случаев COVID-19, выздоровели из заболевших 174 749, умерли — 3 958.
Максимальная суточная заболеваемость среди регионов Черноземья отмечается в Воронежской области, где за сутки зарегистрированы 443 случая COVID-19. В Рязанской области за минувшие сутки выявлены 88 новых случаев болезни, в Курской области — 82, в Тульской — 74, в Орловской — 72, в Тамбовской — 49. Один смертельный случай отмечен в Тульской области.
В России выявлены 10 449 случаев COVID-19, госпитализирован 1 801 человек, выздоровели 14 373 из ранее заболевших, умерли — 42.
С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 363 740 случаев COVID-19, выздоровели 21 700 795 человек, умерли 396 378 человек.
С начала эпидемии (в Липецкой области первый случай выявили ровно три года назад), по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 179 907 случаев COVID-19, выздоровели из заболевших 174 749, умерли — 3 958.
Максимальная суточная заболеваемость среди регионов Черноземья отмечается в Воронежской области, где за сутки зарегистрированы 443 случая COVID-19. В Рязанской области за минувшие сутки выявлены 88 новых случаев болезни, в Курской области — 82, в Тульской — 74, в Орловской — 72, в Тамбовской — 49. Один смертельный случай отмечен в Тульской области.
В России выявлены 10 449 случаев COVID-19, госпитализирован 1 801 человек, выздоровели 14 373 из ранее заболевших, умерли — 42.
С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 363 740 случаев COVID-19, выздоровели 21 700 795 человек, умерли 396 378 человек.
98