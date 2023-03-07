Происшествия
54 минуты назад
Сбитая на пешеходном переходе женщина умерла в больнице: возбуждено уголовное дело
ДТП произошло в Данкове.
Напомним, вечером 17 января этого года в Данкове на улице Карла Маркса 76-летний водитель автомобиля «Форд Рейнджер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину. С травмами она была госпитализирована в больницу, где скончалась.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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