Происшествия

54 минуты назад

Сбитая на пешеходном переходе женщина умерла в больнице: возбуждено уголовное дело

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#ДТП
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Сбитая на пешеходном переходе женщина умерла в больнице: возбуждено уголовное дело

ДТП произошло в Данкове.

Напомним, вечером 17 января этого года в Данкове на улице Карла Маркса 76-летний водитель автомобиля «Форд Рейнджер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 53-летнюю женщину. С травмами она была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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#ДТП
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14 минут назад
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