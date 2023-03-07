В России

19 минут назад

Свыше 30 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы

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#коммунальная авария

Автомобилистам приходится ездить по залитой водой улице, а над дорогой поднялась паровая завеса.

Прорыв теплотрассы произошел во Владивостоке, без горячего водоснабжения и тепла остались около 30 тысяч человек, - сообщает региональная прокуратура.

"Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МУПВ "ВПЭС" рассказали "Интерфаксу", что более 30 домов остались без горячего водоснабжения. Порыв произошел в районе дома № 3 по улице Ивановской.

"Более 50 домов остались без центрального отопления. Работы планируется завершить в течение дня", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Прокуратура оценит, как исполнялось законодательство при содержании и обслуживании сетей, а также как соблюдались права граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Сроки завершения ремонта и восстановления водо- и теплоснабжения находятся на контроле надзорного ведомства.
53
#коммунальная авария

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