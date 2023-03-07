С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка

Объем и стоимость ремонта определит экспертиза.



Недавно жители Липецка заметили, что с мемориала воинам-интернационалистам на площади Героев осыпается гранитная плитка.Некоторые фрагменты облицовки мемориала раскололись, «вздулась» плитка и на бетонном ограждении клумбы.В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что городские службы демонтировали плитку со стены у памятника.- Подпорная стенка нуждалась в ремонте, однако выполнить его в зимой было невозможно. Сейчас погода позволила приступить к работе. Стоимость и сроки проведения ремонта специалисты определят после экспертизы, - дополнили в мэрии.