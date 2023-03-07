Общество

сегодня, 10:05

С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка

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#мемориал #плитка
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С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка

Объем и стоимость ремонта определит экспертиза.

Недавно жители Липецка заметили, что с мемориала воинам-интернационалистам на площади Героев осыпается гранитная плитка. 

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Некоторые фрагменты облицовки мемориала раскололись, «вздулась» плитка и на бетонном ограждении клумбы. 

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В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что городские службы демонтировали плитку со стены у памятника.
 
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- Подпорная стенка нуждалась в ремонте, однако выполнить его в зимой было невозможно. Сейчас погода позволила приступить к работе. Стоимость и сроки проведения ремонта специалисты определят после экспертизы, - дополнили в мэрии.

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#мемориал #плитка
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Комментарии (5)

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ничего не меняется

22 минуты назад
Так уже был ремонт , то ли в прошлом году , то ли в позапрошлом . Скоро весь бюджет Липецка будет уходить на парки и на плитку . Там и плитка , где вечный огонь в очередной раз просела . Пора ремонтировать .
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колыван

47 минут назад
но здесь ремонту на миллиард
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Конечно профессионалы а кто же ещё?

58 минут назад
Это они так демонтировали что плитку покалоли? Или она сама отвалилась и разбилась?
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Законопослушный гражданин

сегодня, 10:36
Сразу видно, работали профессионалы.
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Василий

сегодня, 10:23
Цемент отличный
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