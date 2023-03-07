Общество
сегодня, 10:05
С мемориала воинам-интернационалистам осыпается плитка
Объем и стоимость ремонта определит экспертиза.
Недавно жители Липецка заметили, что с мемориала воинам-интернационалистам на площади Героев осыпается гранитная плитка.
Некоторые фрагменты облицовки мемориала раскололись, «вздулась» плитка и на бетонном ограждении клумбы.
В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что городские службы демонтировали плитку со стены у памятника.
- Подпорная стенка нуждалась в ремонте, однако выполнить его в зимой было невозможно. Сейчас погода позволила приступить к работе. Стоимость и сроки проведения ремонта специалисты определят после экспертизы, - дополнили в мэрии.
Некоторые фрагменты облицовки мемориала раскололись, «вздулась» плитка и на бетонном ограждении клумбы.
В пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства сообщили, что городские службы демонтировали плитку со стены у памятника.
- Подпорная стенка нуждалась в ремонте, однако выполнить его в зимой было невозможно. Сейчас погода позволила приступить к работе. Стоимость и сроки проведения ремонта специалисты определят после экспертизы, - дополнили в мэрии.
ничего не меняется
колыван
Конечно профессионалы а кто же ещё?
Законопослушный гражданин
Василий