В России
58 минут назад
«Ъ» сообщает о профиците бытовой техники на складах в РФ
У ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит продукции на складах.
На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, - пишет "Ъ" со ссылкой на представителей различных компаний, а также дистрибуторов.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за прошлогоднего повышенного спроса на технику для дома. Производители и поставщики товаров увеличивали как объемы закупок, так и объемы производства бытовой техники, что в итоге привело к перенасыщению рынка. Спрос на эту группу товаров при этом упал: продажи сократились на 30 процентов, а в 2023 году могут упасть еще на 10-30%. При этом ждать падения цен не стоит, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы, - считают эксперты.
"Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники рынка не намерены ни снижать цены на бытовую технику, ни повышать их, несмотря на изменения стоимости рубля. Текущие цены будут сохраняться дистрибуторами и производителями, пока излишки товара не будут распроданы.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за прошлогоднего повышенного спроса на технику для дома. Производители и поставщики товаров увеличивали как объемы закупок, так и объемы производства бытовой техники, что в итоге привело к перенасыщению рынка. Спрос на эту группу товаров при этом упал: продажи сократились на 30 процентов, а в 2023 году могут упасть еще на 10-30%. При этом ждать падения цен не стоит, скорее поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы, - считают эксперты.
"Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники рынка не намерены ни снижать цены на бытовую технику, ни повышать их, несмотря на изменения стоимости рубля. Текущие цены будут сохраняться дистрибуторами и производителями, пока излишки товара не будут распроданы.